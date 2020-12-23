Госдума приняла в окончательном чтении закон о физлицах-иноагентах

Госдума приняла в третьем чтении резонансный закон, вносящий поправки в российское законодательство об иностранных агентах. Как отмечает "Интерфакс", иностранными агентами в России могут быть объявлены общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юридических лиц, а также физические лица (в том числе иностранные журналисты, занимающиеся политикой).

Документ уточняет признаки отнесения физических лиц к категории иностранных агентов, требующих установленной регистрации на территории РФ. В число таких признаков включается участие в политической деятельности в России и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, получение которых может быть использовано иностранными источниками против безопасности России. Такие объединения и физлица будут обязаны подать заявление о включении их в список иноагентов и регулярно отчитываться в Минюсте о своей деятельности, предоставляя данные о расходовании и использовании денежных средств и имущества, полученных от иностранных источников.

Физлица-иноагенты не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также не могут быть допущены к государственной тайне. Перечень иноагентов будет размещаться в открытом доступе в интернете. Они должны будут ставить на своих материалах соответствующую маркировку, а СМИ должны будут указывать статус иностранного агента в публикациях о них. Маркироваться должны и произведенные иноагентами материалы.

Законопроект принят с рядом поправок: так, к политической деятельности, за которую физлицо могут признать иноагентом, не относится деятельность "в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира", а также благотворительная деятельность.

Уточняется, что маркировать материалы иноагентов будут обязаны только СМИ, а не интернет-пользователи и блогеры. Кроме того, рядовые работники НКО-иноагентов не будут обязаны помечать свои публикации как материалы иноагента: это требование будет распространяться только на руководство и учредителей такой организации. Наконец, исключается запрет для НКО-иноагентов участвовать в формировании общественных советов при федеральных органах исполнительной власти.