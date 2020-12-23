СУ СК РФ по Саратовской области Фото с избрания меры пресечения обвиняемым сотрудникам МО МВД России "Саратовский", октябрь 2019 года

СУ СК РФ по Саратовской области

Фрунзенский районный суд Саратова приговорил к пяти годам колонии общего режима четырех бывших оперуполномоченных, избивших задержанного и пытавших его утюгом, сообщает правозащитная организация "Зона права". экс-полицейские признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Инцидент произошел в ночь на 25 сентября 2019 года. На скамье подсудимых оказались начальник угрозыска межмуниципального отдела МВД "Саратовский" Алексей Ин, сотрудники этого отдела Роман Боздриков и Роман Краснюк, а также Балашовского отдела МВД Алексей Стулин.

Полицейские заставляли задержанного Ярослава Иванова признаться в краже денег почти годичной давности. Бозриков и Стулин избили мужчину, после чего Стулин и Краснюк по указанию Ина удерживали потерпевшего на полу, а Бозриков дважды прижег его тело раскаленным утюгом через полотенце, сообщается на сайте суда.

По данным СК, истязания продолжались с 23:00 до 7:00. Здоровью задержанного был причинен вред средней тяжести. Суд запретил бывшим оперативникам работать в правоохранительных органах в течение двух лет, а также лишил их званий майора, капитана, старшего лейтенанта и лейтенанта. Они уволены по отрицательным мотивам.

Кроме того, с МВД в пользу потерпевшего взыскали компенсацию в 500 тысяч рублей и судебные издержки в размере 30 тысяч рублей. Свою вину полицейские не признали, не раскаялись, а в суде заявляли, что Иванов их оговорил.