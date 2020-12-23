Большинство россиян положительно восприняли протесты в Хабаровске и отставку Дмитрия Медведева, а обнуление сроков Путина одобряют в основном пенсионеры и домохозяйки. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте "Левада-центра".

Социологи предложили оценить события по пятибалльной шкале, в которой 1 балл соответствует крайне отрицательному отношению, а 5 баллов - целиком положительному. Так, принятие конституционной поправки, позволяющей Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост президента в 2024 и 2030 году, практически раскололо общество пополам. Его поддержали 46% респондентов, из них 35% сказали, что "обнуление" вызвало у них "целиком положительные" эмоции. Еще 37% отнеслись к этому отрицательно, причем у 32% эта поправка вызвала "крайне отрицательные" эмоции.

Хуже всего ("крайне отрицательно") к возможности Путина оставаться у власти до 2036 года отнеслась молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (40%) и граждане в возрасте 25−29 лет (38%). Резких критиков обнуления больше, чем горячих сторонников среди предпринимателей (55% относятся к этой акции "крайне отрицательно"), руководителей (39%), менеджеров (43%), специалистов (41%), служащих (35%), рабочих (34%) и студентов (25%). "Целиком положительные" эмоции по поводу разрешения Путину править бессрочно преобладают среди граждан старше 55 лет (47%), а также у пенсионеров (49%), домохозяек (44%), безработных (34%), жителей села (44%) и городов с населением меньше 100 тысяч человек (36%), граждан без высшего образования (в среднем около 40%).

Замдиректора "Левада-центра" Денис Волков пояснил "Открытым медиа" , что раскол в обществе по отношению к власти и ее инициативам и, в частности к поправкам, проходит по линии "зависимости" от государства. Те, кто независим от власти экономически и информационно, кто следит за событиями по интернету и живут в крупных городах, настроены к власти критически и чаще принимают сторону протестующих.

Намного более положительные эмоции у россиян вызвал уход с должности премьер-министра Дмитрия Медведева. Его отставку положительно восприняли 59% респондентов, из них у 47% она вызвала "целиком положительные" эмоции, причем вне зависимости от возраста и рода деятельности. Не так безоговорочно радовались уходу Медведева только студенты ("горячо" одобрили 22%, просто одобрили - 31%). К назначению на должность главы правительства бывшего руководителя ФНС Михаила Мишустина россияне отнеслись более сдержанно - 47% отнеслись положительно (из них "целиком" лишь 29%), еще 27% - безразлично, 18% восприняли нового премьера отрицательно.

Недавний уход с поста главы госкорпорации "Роснано" Анатолия Чубайса положительно встретили 54% респондентов, большинство из них (46%) - "целиком положительно". 17% отнеслись к этому с безразличием, 18% - отрицательно. В целом уход одного из авторов экономических реформ 90-х россияне встретили не так положительно, как отставку Медведева.

По словам Волкова, рейтинг Медведева был сильно ослаблен его отказом от выдвижения на новый президентский срок в 2012 году - это сделало его "слабым человеком" в глазах большинства, а в роли премьера он олицетворял все неудачи правительства. К Мишустину же скорее относятся "хорошо, но без особого энтузиазма" в силу его относительной неизвестности до вступления в должность, и короткого срока исполнения обязанностей.

Более трети россиян (36%) положительно отнеслись к продолжительным протестным акциям хабаровчан в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного этим летом по обвинению в причастности к убийствам. 29% респондентов сказали, что многомесячные акции протеста в крае вызвали у них "целиком положительные" эмоции. Лишь четверть (26%) в общей сложности недовольны этими протестами. Еще 19% выразили безразличие. В то же время половина респондентов (50%) отрицательно отнеслась к масштабным протестам в соседней Белоруссии. Позитивно протесты восприняли только 23% опрошенных. Тем не менее среди молодых людей до 24 лет и и предпринимателей большинство симпатизирует протестующим белорусам (42% и 47% соответственно), а москвичи разделились пополам - 41% против и 40% за.

По словам эксперта, скептическое отношение к протестам за рубежом возникает из-за отсутствия интереса и желания разбираться в причинах недовольства других людей: многие могут представить себя на месте хабаровчан, но не белорусов. Отмечается, что похожую особенность социологи наблюдали и во время протестов в Москве в 2011-2012 годах: россияне не верили в то, что тогдашними протестами руководят из-за рубежа, но заняли противоположную позицию во время протестов на Украине несколько лет спустя.