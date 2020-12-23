АГН Москва Госдума приравняла пикетные очереди и массовые прогулки к митингам и запретила их финансирование из-за рубежа

АГН Москва

Госдума в третьем чтении приняла закон, который определяет порядок сбора денег на подготовку и проведение публичного мероприятия, а также порядок расходования таких пожертвований. Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, закон вводит запрет на сбор средств из иностранных источников, будь то граждане других государств или зарубежные организации.

Кроме того, запрещено принимать пожертвования на эти цели от анонимных жертвователей, от компаний, которые зарегистрированы менее чем за год до объявления о сборе средств, а также от несовершеннолетних граждан России.

Для мероприятий с участием более 500 человек средства должны перечисляться только в безналичном порядке на банковский счет, открытый в российском банке. Полученные пожертвования могут использоваться только на организацию и проведение публичного мероприятия, указанного в уведомлении при открытии счета.

Одновременно вводится запрет на финансирование публичного мероприятия из иностранных источников: от иностранных государств, иностранных и международных организаций, международных движений, иностранных граждан (за исключением постоянно проживающих в России), НКО-иноагентов, несовершеннолетних и анонимных жертвователей, а также юрлиц, зарегистрированных менее чем за год до дня объявления сбора средств.

Также уточняется порядок участия журналистов в публичном мероприятии. Освещая событие, журналист не вправе одновременно быть распорядителем мероприятия, собирать подписи, участвовать в принятии решений, использовать наглядную агитацию, в том числе символику и иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения и скрывать "отличительный знак (признак) представителя СМИ". Также запрещается проводить публичные мероприятия на территориях, прилегающих к зданиям экстренных оперативных служб.

При угрозе и в результате ЧС и теракта, когда безопасность участников публичного мероприятия не может быть обеспечена, уполномоченный орган обязан будет незамедлительно предложить организатору изменить место и время, а если указанные непредвиденные обстоятельства возникли за день или в день проведения мероприятия - незамедлительно уведомить организатора о невозможности проведения публичного мероприятия. По решению суда публичным мероприятием может быть признана не только совокупность одиночных пикетов, но и поочередное участие нескольких лиц в таких пикетах, а также массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, "направленное на выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики".

Ранее думские оппозиционеры выступили против законопроекта: как заявил представитель КПРФ, писатель Сергей Шаргунов, в случае его принятия уголовное дело можно будет завести на любого из журналистов, который придет на митинг выразить свою гражданскую позицию без отличительного знака, а потом решить осветить этот митинг в прессе.

Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Шеин отметил, что на полноценных акциях вроде акций протеста в Хабаровске подобные меры не работают, а сами единороссы таким образом изолируют себя от реальных проблем. Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что разграничение участия журналистов в акции или ее освещения в прессе действительно необходимо, как и проверка привлечения участников извне, однако сами ограничения не лишат заинтересованные стороны возможности участвовать в протестных акциях.

Кроме того, новые поправки могут не только обернуться привлечением к ответственности рядовых жителей, "которые выйдут требовать включения горячей воды", но и увеличить риск уголовного преследования активистов по так называемой "дадинской статье" о неоднократном нарушении правил проведения митингов. В то же время глобально они ни на что не повлияют, так как участники акций протеста знают, что ставят себя вне закона самим фактом участия в такой акции.