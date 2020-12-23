Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы признана нежелательной в России

Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы Генпрокуратура считает, что работа ассоциации "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации"

Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность французской неправительственной организации "Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Решение было принято "по результатам изучения поступивших материалов".

Генпрокуратура считает, что работа ассоциации "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Информация направлена в Минюст для включения в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы стала 31-й иностранной НПО в этом списке. Накануне аналогичное решение было принято в отношении "Пражского гражданского центра", поддерживающего широкий круг представителей гражданского общества в 12 странах Восточной Европы и Центральной Азии.

Миссия Школ политических исследований при Совете Европы - гражданское просвещение молодых политических, экономических, общественных и культурных лидеров стран с переходной экономикой, говорится на сайте организации. Ежегодно Школы проводят серии семинаров и конференций с участием экспертов со всего мира по таким темам, как европейская интеграция, демократия, права человека, верховенство права и глобализация.

Первая Школа политических исследований была создана в Москве в 1992 году. По той же модели были созданы еще 20 школ, которые составляют единую сеть, охватывающую всю Восточную и Юго-Восточную Европу, Кавказ и некоторые страны Южного Средиземноморья. В число партнеров ассоциации входят иностранные министерства и фонды, управление общественной дипломатии НАТО, Всемирный банк, правозащитные организации Transparency International и Freedom House.