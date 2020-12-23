Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы фракции "Единая Россия" Сергея Неверова сделать 31 декабря нерабочим днем по всей стране, передает "Интерфакс"."Что касается 31 декабря, объявления его нерабочим... отдыхать не работать. У нас праздников много на Новый Год, одним больше одним меньше, наверное, не убудет от нас. Но 31-го, действительно, очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется, поэтому, конечно, наверное, следует это (предложение. - Прим. "Интерфакса") поддержать", - сказал Путин в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он отметил, что "в соответствии с действующим законом мы не можем в эти сроки ввести это на федеральном уровне". В связи с этим Путин обратил внимание на предложение Неверова, и тем субъектам РФ, где еще такое решение не принято, рекомендовал сделать это.

"А со следующего года необходимо решение принять, чтобы организовать этот праздничный день на будущее на федеральном уровне", - сказал президент.

Ранее 31 декабря было объявлено выходным днем в этом году в Санкт-Петербурге. Аналогичное решение также приняли десятки регионов, в частности, Бурятия, ЯНАО, Магаданская область, Ярославская область и другие субъекты Российской Федерации.

Госдума неоднократно отклоняла законопроект своих коллег из фракции ЛДПР о выходном дне 31 декабря. Речь шла о переносе выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря был выходным, если этот день не является таковым по календарю. При этом общее количество нерабочих праздничных дней в году предлагалось сохранять в том же объеме. Однако документ не получил поддержку кабмина и профильного комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов.

В Роструде также поясняли, что работодатель может предоставить работникам выходной 31 декабря, оплатив его, передает ТАСС.