Президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить социальные выплаты в двойном размере медикам, работающим с больными COVID-19 во время новогодних праздников

Пресс-служба Президента России

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить социальные выплаты в двойном размере медикам, работающим с больными COVID-19 во время новогодних праздников, передает РИА "Новости".

На заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент напомнил, что по закону каждый врач, работающий в праздничные дни, должен получать двойную зарплату: это, по словам главы государства, касается и специалистов, которые помогают пациентам с коронавирусом.

"Но есть одна вещь, на которую нужно отдельно обратить внимание: в Трудовом кодексе, конечно же, ничего не говорится о специальных социальных выплатах, которые мы по решению правительства выплачиваем медицинским работникам за риски, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере", - заявил Путин, подчеркнув, что это и справедливо, и обоснованно с социальной точки зрения.

Президент поручил правительству оперативно принять необходимые решения.

Весь период пандемии система выплат медработникам дополнительных денег за повышенный риск заражения коронавирусом работает со сбоями, и это сопровождается скандалами. Например, осенью в Пермском крае задним числом власти отменили "путинские доплаты" врачам, не работавшим в коронавирусных стационарах.

СМИ также отмечали, что когда речь заходит о выплатах компенсаций, чиновники начинают рассуждать о степени ответственности медиков в заражении коронавирусом. Еще в начале мая администрация Санкт-Петербурга поручила специальным комиссиям принимать решения о таких выплатах лишь после того, как будет установлен процент вины медика в том, что он заразился вирусом высокой контагиозности. От этой идеи отказались на фоне скандала с задержками выплат медикам по всей стране, однако в августе стало известно, что компенсационные выплаты получили только 1,5 тысячи из более чем 7 тысяч медработников Петербурга, заразившихся коронавирусом.

Еще 8 апреля 2020 года в своем обращении президент РФ Владимир Путин объявил о стимулирующих выплатах медицинскому персоналу, работающему с пациентами с COVID-19. Глава государства сравнил медиков с военными на передовой и заявил, что они имеют право на соответствующие "боевые". Врачам были обещаны дополнительные 80 тыс. рублей в месяц, медсестрам - 50 тыс. рублей, водителям и фельдшерам скорой помощи - 25 тыс. рублей.

Но в реальности все получилось иначе - вместо десятков тысяч врачи, медсестры и фельдшеры получили по несколько сотен рублей. 11 мая на задержки этих выплат обратил внимание президент, а накануне премьер-министр Михаил Мишустин на совещании, посвященном этой проблеме, признал, что из более чем 27 млрд рублей, выделенных регионам на доплаты врачам, выплачено всего 4,5 млрд рублей (около 15%).

Сами же суммы выплат оказались даже не смехотворными, а издевательскими. Так, в Мурманской области водители скорой помощи получили не обещанные 25 тыс. рублей в месяц, а по часам работы - от 190 до 386 рублей. А в других расчетных листках медработников за апрель были указаны выплаты в 22 рубля.

Впоследствии выяснилось, что выплаты предусматриваются "за фактически отработанное время", которое на местах истолковали как время работы непосредственно с коронавирусной инфекцией. Глава Нижегородского Минздрава Давид Мелик-Гусейнов заявил, что размер доплат медицинским работникам, фельдшерам и водителям скорой помощи зависит не от количества их смен, а от количества часов и минут, которые они проводят с пациентом, зараженным коронавирусом.

11 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что выплаты за работу с коронавирусными пациентами получили меньше половины медиков, несмотря на то, что средства в регионы уже поступили. Он поручил главам субъектов РФ наладить работу, чтобы до 15 мая все медработники получили положенные им апрельские выплаты. Однако этого снова не произошло.

15 мая Владимир Путин на очередном совещании вновь выразил свое недовольство работой чиновников, посетовав на бюрократию. "Я назвал конкретные цифры за работу с коронавирусными больными: не за время, там пять, десять минут или два часа, - а за факт работы. Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то. Я что, поручал часы считать, что ли? Нет", - отчитал чиновников президент, повторив, что намерен вернуться к этому вопросу в начале следующей недели.

После очередного окрика из Кремля прокуратура и Следственный комитет занялись выявлением нарушений при выплатах медикам. Такие нарушения нашли в 12 регионах, в том числе в Краснодарском крае, где 19 мая было возбуждено первое уголовное дело в связи с невыплатами. Его возбудили по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), главврача больницы, в которой не были произведены выплаты, отстранили от должности.

Однако попытки урезать выплаты медикам на этом не прекратились.

В конце сентября Владимир Путин заявил, что согласен на переход к посменным доплатам медикам, то есть когда учитывается фактически отработанное время в контакте с зараженными коронавирусом. Он добавил, что такая схема является "более социально справедливой".

С ноября порядок начисления соцвыплат за помощь в борьбе с COVID был изменен. В связи с этим врачи и чиновники высказывали опасения, что персонал скорой помощи и поликлиник может значительно потерять в деньгах. "Несправедливо в самый пик, во время огромной нагрузки на медиков снимать выплаты или снижать их", - говорили сотрудники скорой помощи.