Штаб Навального / YouTube Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслан Шаведдинов вернулся в Москву после года службы в армии на архипелаге Новая Земля

Штаб Навального / YouTube

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслан Шаведдинов вернулся в Москву после года принудительной службы в армии на архипелаге Новая Земля. Его встретили в аэропорту "Домодедово" пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, директор фонда Иван Жданов и другие коллеги. Шаведдинов пошутил, что теперь возьмет отпуск еще на год, чтобы наверстать пропущенные новости и в частности видео Алексея Навального о его отравителях.

Молодого человека забрали в армию в декабре 2019 года. Перед этим у него дома прошел "не терпящий отлагательства" обыск, силовики выломали дверь и вынесли из квартиры телевизор. Почти сутки с Шаведдиновым не было связи, при звонке на его мобильный сообщалось, что "обслуживание абонента временно приостановлено".

В базе оператора Yota для номера Шаведдинова установили особый статус, пометив подписью: "По всем действиям по номеру уведомлять PR". В ФБК компанию назвали соучастницей похищения сотрудника. Позже стало известно, что Шаведдинова отправили на московский сборный пункт и вывезли на Новую Землю, лишив какой-либо связи.

В июле в суде, где Шаведдинов обжаловал запрет на использование телефона, отправку и получение писем в воинской части, выяснилось, что он живет в чем-то вроде большой бочки из-под кваса в 270 км от ближайшего населенного пункта, а рядом находится ядерный полигон.

В июне по такому же сценарию в армию отправили сотрудника ФБК Алексея Ионова, при этом у него диагностирована астма. В октябре его госпитализировали с пневмонией, но затем экстренно выписали и вернули в войсковую часть. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в приоритетном порядке принял жалоб на призыв Ионова в армию.

А 17 декабря в армию принудительно отправили активиста "Яблока" из Москвы, студента ГУУ Сергея Запольнова. Позже выяснилось, что он находится в 332-м радиотехническомм полку в Архангельске.