ОТЗЫВЫ | УВА / Вконтакте Анонимный пользователь задал в одной из групп соцсети вопрос, выдает ли Минсоцполитики новогодние подарки детям из малообеспеченных или неполных семей

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Министерство социальной политики Удмуртии рассматривает вопрос об увольнении сотрудницы комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) Селтинского района за некомпетентное общение с жителями, сообщает пресс-служба главы и правительства республики в среду. Отмечается, что под постом в одной из групп в соцсети чиновница "оставила комментарий с некомпетентным вопросом в адрес автора".

"Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, под чьим ведомством находится КЦСОН, заявило, что такое общение с жителями недопустимо. Рассматривается вопрос об увольнении сотрудницы", - говорится в сообщении, которое приводит "Интерфакс".

При этом Минсоцполитики Удмуртии принесло свои извинения за действия чиновницы. "Подобная ситуация станет поводом для дополнительной внутренней работы со служащими организаций, подведомственных Минсоцполитики Удмуртской Республики, в части общения с гражданами", - цитирует пресс-служба заявление министерства.

Анонимный пользователь задал в одной из групп соцсети вопрос, выдает ли Минсоцполитики новогодние подарки детям из малообеспеченных или неполных семей. "Чем один ребенок из малоимущей или неполной семьи хуже, чем такой же ребенок из многодетной? Не хочу обидеть ничью семью, но неполные семьи с одним ребенком почему-то везде и всегда задвигаются, как что-то несущественное или малозначительное", - говорилось в комментарии.

На это пользователь Светлана Пескишева, которая, как позже выяснилось, и была чиновницей центра социального обеспечения, ответила: "Детей для государства, что ли, рожали? Все каких-то денег ждут, подарков. Как родили, так и обеспечивайте".

Пресс-служба главы и правительства Удмуртии уточняет, что в республике новогодними подарками обеспечиваются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: дети из многодетных малообеспеченных семей, дети-инвалиды и дети, находящиеся под опекой и на воспитании в приемных семьях в возрасте от трех лет до 13 лет включительно. Подарки выдаются в комплексных центрах социального обслуживания. Уточняется, что в 2020 году их получат более 44 тыс. детей.

Отметим, что чиновники в последнее время все чаще позволяют себе грубые и пренебрежительные высказывания, в которых затрагивается вопрос социальной поддержки населения и государственных обязательств.

В Новгородской области спикер думы Елена Писарева, комментируя принятый закон о дополнительных выплатах женщинам, родившим первого ребенка до 30 лет, заявила, что "после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить". Позднее она заявила, что фраза была вырвана из контекста.

Несколько дней спустя копилку неоднозначных высказываний пополнила куратор работы с молодежью в Алтайском крае Екатерина Четошникова, которая осудила "завышенные" требования молодых специалистов, не желающих получать маленькую зарплату на старте карьеры. "Завышенные требования - это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу "мерседес". Адекватность должна быть во всем", - сказала Четошникова. После того как цитата разошлась по СМИ, чиновница объяснила, что высказывание было продиктовано ее собственным опытом и намерением помочь молодежи в реализации всех талантов.

В конце декабря 2018 года министр социально-демографической и социальной политики Самарской области Марина Антимонова, отвечая на жалобы на низкое пособие по уходу за детьми, предложила искать иные способы заработка, например, разводить сады и огороды.

В октябре того же года монологом о возможности прожить на "макарошках" прославилась теперь уже бывшая министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова.

В начале ноября 2018-го фурор произвела директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая на встрече с волонтерами молодежных объединений, что государство ничего не должно молодежи, так как не просило родителей рожать. В отличие от Соколовой, Глацких отделалась "серьезным разговором", однако впоследствии подала заявление об уходе с поста.

Следом отличилась сенатор от Брянской области, член генерального совета "Единой России" Екатерина Лахова. Рассуждая о низком прожиточном минимуме, она вспомнила войну, во время которой люди "пережили ужасы и голод", "выживали как могли", но остались весьма "разумными" и со "светлой головой". "Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?" - предположила Лахова.

А губернатор Карелии Артур Парфенчиков в ответе матери на жалобу о нехватке яслей и детсадов в поселке Суоёки констатировал, что к нему бесполезно обращаться за помощью, а о ребенке должны думать его отец и деды. Однако после того, как скандал вокруг заявления губернатора набрал обороты, деньги на детсад сразу же нашлись.

На некорректные высказывания чиновников обратил внимание в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, призвав "никогда не допускать высокомерного отношения, неуважения к гражданам ни в словах, ни в действиях".

В рамках борьбы с "хамством чиновников" даже был разработан специальный законопроект, однако депутаты Госдумы отложили его в долгий ящик.