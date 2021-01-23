Москва, Цветной бульвар, 23 января 2021 года

Фото: sotavision / YouTube.com

На акции в поддержку Алексея Навального на Пушкинской площади находится 19 человек, зараженных коронавирусом, сообщает московский оперштаб в Telegram, ссылаясь на данные приложения "Социальный мониторинг", с помощью которого власти Москвы следят за соблюдением режима самоизоляции.

"В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции. Напомним, что ранее руководитель столичного Роспотребнадзора сообщала, что массовые акции могут привести к дестабилизации эпидситуации", - заявили в оперштабе.

Главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина заявила РИА "Новости", что акции протеста "вызывают беспокойство у врачебного сообщества", так как скопление людей может привести к ухудшению эпидемиологической обстановки.

За последние сутки в России выявлен 20 921 случай COVID-19 в 85 регионах, 559 человек скончались. В Москве подтверждено 2668 новых случаев заражения. Всего в стране зафиксировано 3 698 273 заболевших и 68 971 умерших. Выздоровели и выписались за сутки 27 779 человек, всего - 3 109 315.