В Управлении делами президента РФ считают недопустимыми акты агрессии против автомобилей со спецсигналами, многие из которых в период пандемии развозят врачей к больным коронавирусом.
"Участники несанкционированных акций проявляют агрессию и насилие в отношении водителей автомобилей. У нас также три автокомбината Управделами президента. В период пандемии они доставляют на служебных машинах врачей, которые лечат больных на дому. Подобные действия недопустимы. Это просто ужасно и страшно", - сказала "Интерфаксу" официальный представитель Управделами Елена Крылова.
Она при этом отметила, что машина, подвергшаяся нападению, не принадлежит Управделами президента.
"Конечно, если пациент ждет врача, а машина попадает в такую переделку, и добрый, как когда-то назывался такой митинг, превращается в акт агрессии, где митингующие наносят повреждения машине и водителям, это вызывает недоумение и ужас", - добавила Крылова.
В связи с этим представитель Управделами президента призвала водителей трех автопарков Управления продумывать маршруты передвижения таким образом, чтобы избежать аналогичных инцидентов.
Комментарий относился к инциденту на Трубной площади Москвы. Там протестующие высмотрели в транспортном потоке черную иномарку Toyota Camry с VIP-номерами и спецсигналами, после чего стали забрасывать машину снежками и наносить по ней удары, пытаясь разбить стекла. Водитель вступил с ними в драку и был избит.
Источник ТАСС сообщил, что повреждения получил автомобиль ФСБ. "Водитель автомобиля, который принадлежит центральному аппарату ФСБ, получил травму глаза по время несогласованной акции на Цветном бульваре в Москве", - сказал собеседник агентства.
Протестующие возле цирка Никулина забросали снежками машину с АМР-номерами и разбили ей окно. После этого на Цветном бульваре снова начались жесткие задержания.— Znak.com (@znak_com) January 23, 2021
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