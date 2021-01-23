В Управлении делами президента РФ считают недопустимыми акты агрессии против автомобилей со спецсигналами, многие из которых в период пандемии развозят врачей к больным коронавирусом

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В Управлении делами президента РФ считают недопустимыми акты агрессии против автомобилей со спецсигналами, многие из которых в период пандемии развозят врачей к больным коронавирусом.

"Участники несанкционированных акций проявляют агрессию и насилие в отношении водителей автомобилей. У нас также три автокомбината Управделами президента. В период пандемии они доставляют на служебных машинах врачей, которые лечат больных на дому. Подобные действия недопустимы. Это просто ужасно и страшно", - сказала "Интерфаксу" официальный представитель Управделами Елена Крылова.

Она при этом отметила, что машина, подвергшаяся нападению, не принадлежит Управделами президента.

"Конечно, если пациент ждет врача, а машина попадает в такую переделку, и добрый, как когда-то назывался такой митинг, превращается в акт агрессии, где митингующие наносят повреждения машине и водителям, это вызывает недоумение и ужас", - добавила Крылова.

В связи с этим представитель Управделами президента призвала водителей трех автопарков Управления продумывать маршруты передвижения таким образом, чтобы избежать аналогичных инцидентов.

Комментарий относился к инциденту на Трубной площади Москвы. Там протестующие высмотрели в транспортном потоке черную иномарку Toyota Camry с VIP-номерами и спецсигналами, после чего стали забрасывать машину снежками и наносить по ней удары, пытаясь разбить стекла. Водитель вступил с ними в драку и был избит.

Источник ТАСС сообщил, что повреждения получил автомобиль ФСБ. "Водитель автомобиля, который принадлежит центральному аппарату ФСБ, получил травму глаза по время несогласованной акции на Цветном бульваре в Москве", - сказал собеседник агентства.