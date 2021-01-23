У Исаакиевского собора задержали корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля

Фото: Новая Газета / twitter.com

В Санкт-Петербурге на Сенатской площади, где анонсирована акция в поддержку Алексея Навального, массово задерживают журналистов, несмотря на наличие у них пресс-карт, редакционных заданий и опознавательных знаков.

У Исаакиевского собора задержали корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля, сотрудников петербургской редакции "Коммерсанта" Олега Делимбетова и Марину Цареву, студентов - корреспондентов SotaVision Асю Карпину и Петра Иванова, редакторов канала "Объектив Реалий" Яна Кутина и Андрея Макашова, редактора канала "ПЬЯТNИЦА" Нику Самусик, перечисляет Telegram-канал moloko plus. Цареву позже отпустили, так как места в автозаке закончились.

Позже у памятника "Медный всадник" задержали корреспондентку "Медузы" Александру Сивцову. Давид Френкель сообщил, что вместе с ним в полицейском автобусе находятся около 20 человек. В их числе журналист канала RTVi Михаил Шептун, передает "Медиазона".

Причин задержания журналистам не объяснили. Силовики проверяли пресс-карты и говорили: "Этого уводите", рассказал Френкель The Insider. По словам журналиста, полицейские постоянно угрожают ему применением физической силы. В прошлом году полицейский сломал Френкелю руку на избирательном участке.

Корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля уже успели задержать



Фото: Евгений Антонов / Бумага pic.twitter.com/n6ALai8bXy — Дикий Петербург (@Wild_SPb) January 23, 2021

В преддверии акции протеста в Петербурге перекрыты Сенатская площадь, Дворцовый и Благовещенский мосты (для пешеходов), Гостиный двор и ближайшие станции метро, сообщает "Новая газета". Полиция отлавливает активистов на улицах, не давая собираться в группы.