Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова объяснила попавшие на видео жесткие действия полиции в отношении ребенка на акции в поддержку Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве попыткой вывести мальчика за периметр "для безопасности".

"Сейчас уточняем всё по задержанию ребёнка в Москве, на видео видны грубые действия по отношению к несовершеннолетнему со стороны полицейского. Как выяснилось, с целью вывести его за периметр для безопасности. По предварительной информации, ребёнок уже передан родителям. Выясняем детали", - говорится в Facebook Кузнецовой.

РИА "Новости" утверждает, что подросток пришел на Пушкинскую площадь "просто посмотреть". Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла ситуацию на контроль.

⚡️⚡️⚡️ Очень жесткое задержание ребенка в Москве.



Видео: Avtozak LIVE pic.twitter.com/0kA4Vc7PM2 — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021



Кузнецова добавила, что в ряде регионов в числе задержанных на акциях есть несовершеннолетние, их число она не назвала. "Где-то все было спокойно и дети пришли больше из-за любопытства, в качестве зрителей - например, Барнаул, Бурятия, Благовещенск", - пишет она. Во Владивостоке, по словам Кузнецовой, детей якобы выстраивали живой цепью.

"Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?" - писала уполномоченный утром в субботу, не приведя никаких фото- или видеосвидетельств. По данным Кузнецовой, подростков задерживали во Владивостоке и Южно-Сахалинске. Пятерых передали родителям, "решается вопрос с другими задержанными, родители которых проживают в других городах".

Корреспондент газеты "Дальневосточные ведомости" Валерия Федоренко сообщила "Эху Москвы", что взрослые участники акции во Владивостоке, наоборот, просили детей разойтись.

"На проезжей части стояли живой цепью и не давали проехать никому, кроме скорой помощи, совсем молодые ребята, возможно, школьники или студенты. Но политактивисты, которые выходят на акции на центральную площадь каждую субботу, кричали этим ребятам, чтобы они не провоцировали полицию. Никакие взрослые из-за спин детей не кидали эти дорожные конусы. У меня лично на видео это есть. Сами молодые люди брали эти конусы и кидали без каких-то подстрекательств и манипуляций", - рассказала журналистка.

Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии и защите семьи Сергей Рыбальченко заявил, что родительскому сообществу удалось не допустить массового участия несовершеннолетних субботних акциях протеста "Подростки, безусловно, есть, но их мало, и по тем видео, которые мне присылают, сотрудники полиции проводят профилактические беседу, дети идут домой. Активных силовых действий я пока не видел в отношении молодых людей", - сказал он.