ГСУ СК по Москве начало доследственные проверки по фактам применения насилия против сотрудников правоохранительных органов на акции в поддержку Алексея Навального. По данным СК, ряд таких фактов выявлен на протестах в центре Москвы.

"В рамках данных проверок будут установлены все факты противоправной деятельности и дана оценка действиям лиц, их совершивших", - говорится на сайте ведомства.

РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает о 39 пострадавших силовиках. "Но травмы незначительные", - сказал собеседник агентства.

В Петербурге возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщается на сайте регионального управления СК. Из материалов дела следует, что неустановленный мужчина во время митинга на Сенатской площади ударил в лицо сотрудника ГИБДД, который призывал соблюдать правопорядок, и тот упал.

"Мужчина, убегая с места происшествия, также ударил коллегу пострадавшего, который попытался его задержать, и скрылся среди митингующих граждан", - говорится в сообщении. Для розыска нападавшего создана следственно-оперативная группа.

Telegram-канал moloko plus со своей стороны перечисляет случаи избиения силовиками протестующих. В Москве удары дубинками получили спецкор "Новой газеты" Елизавета Кирпанова, журналистка "Медузы" Кристина Сафонова и корреспондентка VTimes Екатерина Гробман. Корреспондента "Avtozak LIVE" Никита Ступин ударили не только дубинкой, но и электрошокером.

Силовики избивали дубинками и ногами людей на Страстном бульваре и Пушкинской площади, а также у СИЗО "Матросская тишина", где находится Алексей Навальный. Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева заявила РИА "Новости", что силовики "вели себя нормально, и их действия были адекватные".

Участники протестов, по ее словам, большую часть времени также вели себя нормально, но после того, как толпа направилась на Цветной бульвар, имели место стычки. В аппарате уполномоченного сказали, что не получали обращений от задержанных.

В Петербурге омоновец пнул ногой в живот женщину, которая попыталась узнать причину задержания молодого человека на площади Восстания. Она отлетела на асфальт и ударилась головой. Сообщается, что у нее черепно-мозговая травма и гематома затылка, она находится в состоянии средней тяжести. Также в Петербурге при задержании избили журналистку The Insider Веру Рябицкую.

В Новосибирске 23-летний Александр Каюмов получил удар дубинкой по затылку и потерял сознание. Силовики закрыли окружили его, не позволяя никому подойти ближе. Пострадавшему понадобилась срочная медпомощь. "Апология протеста" сообщает, что у Каюмова случился эпилептический шок.

"Силовики отнесли меня в карету скорой помощи, где, судя по всему, находились ведомственные врачи - они были в камуфляжной форме, на которую был надет халат. Они приложили лед к голове, записали мои данные и отпустили", - рассказал пострадавший. После происшествия у него возникла сильная головная боль, а на месте удара - гематома. Он намерен зафиксировать травмы и обратиться с заявлением о преступлении в Следственный комитет.

В Красноярске силовики избили председателя местной Общественной палаты Сергея Волкова. Одному из участников акции в Ульяновске полицейские разбили нос. Во Владивостоке одного из задержанных занесли в автозак уже без сознания.