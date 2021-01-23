Десятки российских городов в субботу принимают участие в акциях в поддержку арестованного Алексея Навального. Одна из самых многочисленных на данный момент акций состоялась во Владивостоке, где на площади Борцов за власть Советов собрались, по разным оценкам, от одной до трех тысяч протестующих.

Бойцы Росгвардии, которые сначала просто наблюдали за происходящим, после начала шествия начали выхватывать людей из толпы, пишет "Новая газета". На акции также замечены провокаторы, которые закидывают сотрудников ОМОНа пластиковыми бутылками, камнями и мелочью. Протестующие требуют это прекратить.

По подсчетам корреспондента "Новой" во Владивостоке задержали не менее 50 человек, в том числе фотографа ИА PrimaMedia Антона Новгородова и блогера портала Newsbox Геннадия Шульгу. Часть задержанных повезли в отделение полиции на острове Русский. По пути один из задержанных сбежал полицейского микроавтобуса на светофоре.

А вот так силовики разгоняют людей, несогласных с тем, что их обворовывает плешивый дед pic.twitter.com/nbgjSWuTP0 — Штаб Навального во Владивостоке (@teamnavalny_vdk) January 23, 2021

В Хабаровске, по оценке DVhab.ru, на пике акции собралось около 1 тысячи протестующих. Люди водили хоровод на площади Ленина. Задержания в городе, как пишет Telegram-канал "Автозак Live", проходили по "белорусскому" сценарию. В отделе полиции задержанных поставили лицом к стене, сообщается об избиениях.

Позже задержанных отпустили из 4-го отдела полиции с протоколами по статье об участии в несогласованной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), сообщает "ОВД-Инфо".

.@OvdInfo сообщает об избиении палками задержанных в ОП-6 pic.twitter.com/E7kIS1cEEy — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021

⚡️⚡️Нам сообщают, что в ОП-5 на Горьком ОМОН также приставил людей лицом к стене, а одного человека избили. Ну что это за негодяйство? pic.twitter.com/ZQ20N6TTCo — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021

В Иркутске и Якутске люди вышли на акцию несмотря на 50-градусные морозы. В Иркутске жители окружили областную администрацию, они сидят на подоконниках и поют песню группы "Кино" "Перемен", сообщает "Тайга.инфо".

В Иркутске люди подошли к зданию администрации, и у них есть небольшое обращение к Путину pic.twitter.com/D5p4bKry0M — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

Акции также прошли в Благовещенске, Южно-Сахалинске, Кургане, Новосибирске, Комсомольске-на-Амуре, Чите, Горно-Алтайске, Воронеже, Улан-Удэ. По данным "ОВД-Инфо" на 10:40, в связи с акцией задержали не менее 125 человек, больше всего - в Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Якутске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске.

Во Владивостоке и Челябинске наблюдаются отключения публичных камер видеонаблюдения, сообщает "Медиазона" со ссылкой на автора канала "За Телеком" Михаила Климарева.

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко (КПРФ), чей сын Андрей Левченко, лидер фракции коммунистов в региональном парламенте, четыре месяца находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве, выступил против того, "чтобы людей гнобили, привлекали по политическим мотивам за инакомыслие".

"Навальный очень жестко борется с правящим режимом, и ему это удается. Почему происходят эти действия по отношению к нему - сумбурные, незаконные - это следствие того, что они [власти] не знают, как отвечать на эти острые претензии", - цитирует экс-губернатора "Тайга.инфо".