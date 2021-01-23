Санкт-Петурбург, Гостиный двор, 23 января 2021 года

Фото: Новая Газета / twitter.com

Силовики задержали более 300 человек на акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге, сообщает "ОВД-Инфо". Цифры не окончательные и будут уточняться. Северная столица находится на втором месте по задержаниям на митингах в городах России после Москвы. Общее число задержанных "ОВД Инфо" называет рекордным.

Большой резонанс в соцсетях и СМИ получило видео, на котором омоновец с силой пнул ногой в живот женщину, которая поинтересовалась задержанием молодого человека на площади Восстания.

"Зачем вы его схватили, ребята?" - обратилась она к силовикам. После удара омоновца женщина отлетела на асфальт и ударилась головой об асфальт, пишет "Фонтанка".

По словам очевидцев, женщине около 50 лет, она вела себя адекватно и не трогала силовиков, а лишь попыталась с ними поговорить. "Новая газета" сообщает, что пострадавшую увезли на скорой.