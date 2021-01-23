На Пушкинской площади в Москве, где в субботу запланирована акция в поддержку Алексея Навального, внезапно начали перекладывать плитку. Все утро площадь "старательно чистили от снега, а со стороны Страстного бульвара даже решили переложить плитку, огородив пока примерно 100 метров и повесив плакат, сообщающий о работах по ремонту плиточного покрытия", - пишет издание "Проект".

По словам коммунальщиков, работы могут продлиться весь день. Пушкинский сквер со стороны здания "Известий" заставлен машинами "Московского паркинга", полицейским автобусом и машинами "Автодора", также сквер патрулируют сотрудники полиции.

Задолго до официального начала акции на Пушкинской задержали мужчину с плакатом "Я не боюсь", сообщает Telegram-канал "Автозак Live". Его доставили в ОВД "Тверское".

На Тверской улице поставили ограждения до Манежной площади. Как сообщает телеканал RTVi, в этом сотрудникам полиции помогали некие люди в гражданском. Метро "Пушкинская" закрыли на выход, на станции много полиции. ОМОН выстраивается в прилегающих переулках, пишет Znak.com.

Пройти по Тверской практически невозможно, отмечают "Открытые медиа". Местные магазины закрыты, площадь перед ними перетянута лентами якобы для того, чтобы сбрасывать снег с крыш. Также убирать снег внезапно начали на Большой Дмитровке. Вход на Манежную площадь частично перекрыт. Много силовиков и машин коммунальных служб также замечено на Трубной площади.

Корреспондент "Медузы" заметил на Горьковском шоссе колонну бронетехники, ехавшую в сторону Москвы.

По данным "Новой газеты", в Москве к акции в поддержку Навального подготовили десятки "титушек", которые должны провоцировать драки и выкладывать в соцсети "свидетельства" насилия со стороны протестующих. Людей для этой работы начали набирать еще после новогодних праздников из числа студентов колледжей и вузов, предлагая подработку в 30-40 тысяч рублей за участие в различных мероприятиях и "конференциях".

Молодых людей, которые могли привлечь еще нескольких человек, назначали бригадирами. Подготовку они проходили в пансионате "Горизонт" в Одинцовском районе Подмосковья. В программу входили курс по оказанию первой медпомощи и тренировки со спортсменами из школы боевых единоборств "Витязь".

Проверкой бригадиров на "профпригодность" стало задание оперативно организовать 17 января в аэропорту Внуково сбор "фанатов Ольги Бузовой". Присутствие самих бригадиров не требовалось. "Я быстро набрал семерых, отправил их во Внуково, а потом вдруг читаю в нашем чате, что в аэропорту много ОМОНа, что приезжает Навальный, и я понимаю, что нас обманули", - рассказал газете один из вовлеченных в работу студентов.