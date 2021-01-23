В десятках российских городов в субботу состоялись акции протеста в поддержку арестованного в Москве оппозиционного политика Алексея Навального. В ряде случаев задержания протестующих сопровождались их избиением полицейскими. Также в отношении некоторых оппозиционеров возбудили уголовные дела.

О возбуждении уголовного дела в Новосибирске по статье о призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК) пишет на своем сайте региональное управление Следственного комитета. Также уголовные дела заведены во Владивостоке и Ростове-на-Дону.

Один из сотрудников полиции в ОП N 1 Владивостока рассказал адвокату "ОВД-Инфо" Полине Сидельниковой, что в связи с акцией сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о совершении из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств (ст. 267.1 УК). Что стало поводом для этого - пока неизвестно. Всего во Владивостоке задержано 35 человек.

Еще два уголовных дела во Владивостоке возбудили по статье о применении насилия к силовикам (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

"23 января 2021 года во время пресечения несанкционированной демонстрации на улице Светланская в городе Владивостоке установлено два факта применения насилия в отношении представителей власти, в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей по охране общественного порядка и задержанию лиц, участвовавших в незаконной протестной акции", - пишет СК РФ.

"По версии следствия, днем 23 января 2021 года в ходе несанкционированной демонстрации, подозреваемый, находясь на проезжей части автодороги в районе дома 41 по улице Светланской в городе Владивостоке, схватил рукой за шею и попытался повалить на землю командира второго взвода четвертой роты ОМОН управления Росгвардии по Приморскому краю и нанес ему не менее двух ударов руками в область головы и тела, в связи с исполнением им своих служебных обязанностей по охране общественного порядка и задержанию лиц, участвовавших в незаконной протестной акции", - пишет СК РФ. Подозреваемого уже задержали.

Второй случай произошел возле дома по улице 48 по улице Светланская в городе Владивостоке. "Неизвестный мужчина в маске нанес не менее трех ударов руками в область головы и тела заместителю командира полка ППСП УМВД России по городу Владивостоку и не менее двух ударов руками в область головы и тела старшему инспектору отделения организации службы полка ППСП УМВД России по городу Владивостоку в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей по охране общественного порядка и задержанию лиц, участвовавших в незаконной протестной акции, после чего вырвался из рук задерживавших его сотрудников полиции и скрылся в толпе", - говорится в пресс-релизе. Подозреваемого по этому делу силовики не установили.

В Новосибирске полицейские избили задержанного участника акции протеста Даниила Силантьева. Также в рамках возбужденного уголовного дела о призывах к беспорядкам задержан 20-летний мужчина. По месту его жительства силовики провели обыск. Следствие планирует обратиться в суд для избрания ему меры пресечения. Лингвистическая экспертиза публикаций, которую провели по запросу Следственного комитета, обнаружила в них "деструктивные призывы по отношению к представителям власти".

В Ростове-на-Дону фигурантом аналогичного уголовного дела стал несовершеннолетний активист.

В Рязани на акции задержали 70-летнего местного правозащитника Александра Бехтольда, сообщает 7х7. По словам очевидцев, перед этим правозащитник попытался узнать причину задержания молодого человека. В итоге обоих силовики избили дубинками.

"Был на площади Ленина, наблюдал высадку этих "космонавтов". Потом будто по команде рванули мимо меня к молодому человеку и начали метелить его дубинками. Я возмутился и бросился к нему, и сзади меня тоже "накрыли" дубинками. И волоком затащили в автозак", - рассказал Бехтольд. Правозащитник добавил, что ему "хорошо досталось". Кроме того, у него порвана куртка и сломан фотоаппарат.

В Казани были задержаны 69 человек, причем там тоже задержания сопровождались избиениями, пишет "Медиазона".

Силовики задерживают участников акции в Казани и избивают их дубинками



Видео: телеграм-канал "Протестная Казань" pic.twitter.com/mndoZrfjRs — Медиазона (@mediazzzona) January 23, 2021

В Нижнем Новгороде во время акции произошли столкновения с полицией. В шествии приняли участие несколько тысяч человек. Протестующие шли от кинотеатра "Октябрь" до площади Минина. Путь им перекрыл ОМОН. Часть марширующих добрались до площади, где начались задержания. Около 300 человек ушли на площадь Горького, где их разогнали сотрудники полиции. Всего задержано 49 человек.

В Краснодаре на улицы вышли пять тысяч человек. Люди прошли маршем по главной улице Красной от Триумфальной арки до администрации Краснодарского края. Полиция задержала 18 человек. Суд в Краснодаре арестовал на пять суток адвоката Михаила Беньяша за организацию митинга (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

В Чебоксарах задержали оператора местного штаба Алексея Навального Олега Святкина. Силовики забрали у него технику.

По информации штаба, Святкина "жестко заломали" и били головой об асфальт. Другого задержанного также избили.

В Екатеринбурге бойцы ОМОНа cо щитами полностью "зачистили" сквер у Театра драмы от протестующих. Они вытесняли участников митинга на реку Исеть и ловили их на льду. Потом по периметру сквера выставили оцепление.

В Ульяновске при жестких задержаниях одному из участников акции силовики разбили нос.

В Улан-Удэ толпа протестующих окружила отдел полиции и потребовала освободить задержанных на акции протеста. В итоге задержанных отпустили. Один из них рассказал, что на него составили протокол за участие в несанкционированном митинге.

В Красноярске у мэрии полиция разгоняла демонстрантов, применяя дубинки. Нескольких человек волочили по земле. Среди задержанных - сотрудник издания "Проспект мира". Всего задержано 15 человек.

В ряде городов суды арестовали предполагаемых организаторов акций протеста. Так, Октябрьский районный суд Белгорода арестовал на 9 суток координатора штаба Навального Максима Климова за организацию несогласованной акции, сообщил адвокат Руслан Лапшин. Всех остальных задержанных в Белгороде отпустили.

Координатор липецкого штаба Навального Илья Данилов арестован на 10 суток, а координатор кемеровского штаба Станислав Калиниченко получил семь суток ареста.