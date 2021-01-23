В Москве возле СИЗО "Матросская тишина", где находится арестованный оппозиционный политик Алексей Навальный, в субботу вечером силовики задержали десятки участников акции протеста

Фото: Штаб Навального в Москве / YouTube.com

В Москве возле СИЗО "Матросская тишина", где находится арестованный оппозиционный политик Алексей Навальный, в субботу вечером силовики задержали десятки участников акции протеста. В полицейских была брошена дымовая шашка, передает ТАСС.

Акция в поддержку Навального началась днем на Пушкинской площади в Москве, но позднее многие ее участники прошли через Страстной и Цветной бульвары и дошли до следственного изолятора "Матросская тишина". По дороге к СИЗО люди перекрывали на несколько минут Садовое кольцо, переходя дорогу в районе дома N 7 на Земляном валу.

Полиция перекрыла техникой прилегающие к "Матросской тишине" улицы, в том числе Большой Матросский и Стромынский переулки.

Возле СИЗО протестующие стали бросать в силовиков снежки, а также кинули в них дымовую шашку. В итоге возникла дымовая завеса.

Сотрудники правоохранительных органов стали массово задерживать протестующих и оттеснять их от перекрестка улицы Матросской тишины с 1-й Боевской улицей и Большим Матросским переулком. Все соседние улицы были блокированы.

"Один из главных силовиков у "Матросской тишины" отдал своим подчиненным устное распоряжение: "*** (Бейте) всех подряд". Об этом пишет Avtozak Life.

Это подтвердил и один из очевидцев происходящего. "Арестовывали" даже тех, кто просто проходил мимо, а какого-то мужчину, рядом с СИЗО "Матросская Тишина", схватили и потащили в автоваз (видимо, автозак. - Прим. NEWSru.com), после того как он спросил, а что такое происходит. Но самый сок это то, что эти защитники могли просто начать избивать", - говорится в сообщении.

Среди протестующих много молодежи, в том числе девушки. "В нашей стране пора что-то менять, - сказала одна из них. - Мне 24 года и я не видела страну, кроме путинской. Мне хочется перемен". На вопрос, не страшно ли ей выходить на протест, девушка добавила: "Конечно страшно. Но жить так ещё страшней".

В девятом часу вечера у "Матросской тишины" остались только журналисты. Но затем туда, уже после "зачистки" территории полицейскими, приехали еще пара десятков молодых людей. "Они встали цепочкой и скандируют лозунги", - сообщила "Медиазона".

Навальный хоригдож байгаа "Матросская Тишина" урьдчилан хорих төвд тулж очсон цувааг тараагаад эхэлж. Жагсагчдыг хүч хэрэглэн олноор баривчилж байна... ????????✊ #СвободуНавальному https://t.co/cfM7wvoe5q — О_тайж (@O_taij) January 23, 2021

Силовики у "Матросской тишины" догоняют протестующих и избивают их дубинками



Видео: "Медиазона"https://t.co/BzhRO8DMKM pic.twitter.com/ycbL8zGaN2 — Медиазона (@mediazzzona) January 23, 2021

В ГУ МВД по Москве ранее сообщили, что участниками несанкционированной акции стали около 4 тыс. человек.

Аналогичные акции проходят в других городах по всей России. Число задержанных по всей стране на 21:015 возросло до 2432 человек, сообщает "ОВД-Инфо". Из них около 900 - в Москве, больше 300 - в Петербурге.