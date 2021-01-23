"Новая газета" по требованию Роскомнадзора и Генпрокуратуры РФ удалила статью о подготовке провокаторов к московской акции в поддержку Алексея Навального. Ведомство назвало материал "фейком"

Moscow-Live / Алексей Поляков

"Новая газета" по требованию Роскомнадзора и Генпрокуратуры РФ удалила статью о подготовке провокаторов к московской акции в поддержку Алексея Навального. Ведомство назвало материал "фейком".

"Публикация подобных фейков создаёт угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности", - говорится на сайте РКН. В ведомстве напомнили о штрафах за распространение в СМИ "недостоверной общественно значимой информации": для должностных лиц - до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - до 500 тысяч рублей.

В удаленной статье говорилось, что после новогодних праздников студентов колледжей и столичных вузов начали набирать в качестве "титушек", обещая 30-40 тысяч рублей за участие в различных мероприятиях и конференциях. Тех, кто мог завербовать еще нескольких учащихся, назначали бригадирами, а проверкой на "профпригодность", согласно материалу, стало задание оперативно собрать людей на встречу Ольги Бузовой в аэропорту Внуково в тот же день, когда там должен был приземлиться самолет с Алексеем Навальным.

В статье также отмечалось, что студенты проходили подготовку в пансионате "Горизонт" в Одинцовском районе Подмосковья. В программу входили курс по оказанию первой медпомощи и тренировки со спортсменами из школы боевых единоборств "Витязь".