В Москве ГСУ СК возбудил дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных противоправных действий через интернет (пп. "а, в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ)

AK55 / DepositPhotos Москва, Пушкинская площадь, 23 января 2021 года

Фото: стоп-кадр видео sotavision / YouTube.com

В России возбуждено не менее пяти уголовных дел в связи с акциями в поддержку Алексея Навального, сообщает в Telegram-канале руководитель Международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

В Москве ГСУ СК возбудил дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных противоправных действий через интернет (пп. "а, в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). На сайте СК сообщается, что в Москве и других регионах в связи с ограничениями по коронавирусу не согласованы митинги 23 января, однако сторонники Навального якобы призывают несовершеннолетних в социальных сетях TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube к участию в несанкционированных акциях.

"В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, опубликовавших призывы к неограниченному кругу несовершеннолетних об участии в противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

"Никак не могу понять - провел углубленный мониторинг "штабов Навального" и не нашел НИ одного призыва к несовершеннолетним выходить. Где вы все это нашли?" - комментирует в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Накануне МВД сообщило, что руководители региональных штабов Навального якобы "получили от своих соратников, находящихся как внутри, так и за пределами России, в частности, Ивана Жданова и Леонида Волкова, указание максимально задействовать молодых, в том числе несовершеннолетних граждан на несанкционированных акциях в регионах Российской Федерации, по имеющимся данным, путем распространения в их среде заведомо ложной информации".

В МВД заявили, что руководители штабов "занимаются организацией провокаций и насильственных действий". Ведомство также назвало постановочными видеоролики в TikTok с участием молодых людей в форме сотрудников полиции, которые заявляли о поддержке протестов и нежелании продолжать службу в органах внутренних дел.

В Татарстане возбуждено уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ) в отношении "неустановленного лица", которое разместило в одной из социальных сетей "информацию с призывами к совершению массовых беспорядков 23 января 2021 года", сопроводив ее "инструкциями по антиобщественному поведению".

В Ростове-на-Дону аналогичное уголовное дело возбуждено в отношении несовершеннолетнего 2003 года рождения. Согласно постановлению следователя, которое публикует "Апология протеста", молодой человек якобы призывал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" к участию в массовых беспорядках, "сопровождающихся погромами, с использованием предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти". У фигуранта дела в субботу прошел обыск.

В Новосибирске уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам возбуждено в отношении 20-летнего жителя, он задержан. По данным регионального управления СК, в соцсетях публиковались призывы к массовым беспорядкам, "сопровождающимся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления сотрудникам полиции" на акции "#СвободуНавальному!".

"В ходе расследования уголовного дела проведена лингвистическая экспертиза, согласно заключению которой опубликованные сообщения содержат указанные деструктивные призывы по отношению к представителям власти" - говорится на сайте ведомства. У фигуранта дела проведен обыск, он дал показания о переписке в интернете с другими пользователями.

Во Владивостоке после субботней акции протеста возбуждено уголовное дело о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта (ст. 267.1 УК), сообщает "Апология протеста".