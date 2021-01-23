Правительство России не поддержало законопроект депутата Госдумы Евгения Марченко ("Единая Россия") о лишении свободы на срок до пяти лет за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. В отзыве правительственной комиссии по законопроектной деятельности говорится, что Уголовный кодекс уже регулирует эту область, и введение дополнительных норм будет излишним, передает ТАСС.

В кабмине напомнили, что вовлечение несовершеннолетнего в несанкционированные публичные акции влечет административную ответственность. А за вовлечение в мероприятия, представляющие опасность для несовершеннолетних, предусмотрена уголовная ответственность по статье 151.2 УК РФ - на срок до года или до трех лет, если призывы к участию в незаконной акции прозвучали в СМИ или интернете.

"При этом пояснительная записка к законопроекту не содержит данных правоприменительной практики, свидетельствующих о недостаточности и неэффективности существующих в настоящее время мер ответственности за рассматриваемые деяния", - отметили в правительстве.

В кабмине также указали, что предлагаемые нормы конкурируют с другим положением кодекса, предусматривающим ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Также законопроект Марченко не соответствует принципу справедливости, закрепленному в статье 6 УК РФ.

По действующему законодательству вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные собрания, митинги, демонстрации или шествия грозит штрафом. Марченко считает, что их "могут выписать первому попавшемуся", а реальные организаторы уходят от ответственности, пишет "Парламентская газета".

"Ввиду нарастающей угрозы нелегитимной политической борьбы, а также участившимися случаями привлечения к административной ответственности подростков" депутат предложил криминализовать состав части 1.1 статьи 20.2 КоАП РФ.

За вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги предлагается наказывать ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, арестом от четырех месяцев до полугода или лишением свободы на срок до пяти лет. За склонение подростков к участию в массовых беспорядках Марченко предложил давать до 10 лет тюрьмы.

По мнению депутата, "неустоявшаяся психика подростков, а также их склонность к радикализму и отсутствие из-за возраста легитимной ответственности делают их орудием преступлений против основ общественной безопасности в руках преступных манипуляторов".

Следственный комитет и Верховный суд концептуально поддержали законопроект, передает РИА "Новости". "Учитывая, что ужесточение ответственности за названные виды противоправной деятельности предлагается из-за возрастающей общественной опасности таких действий, предупреждение которых в полной мере не обеспечивается за счет применения к нарушителям имеющихся мер административной и уголовной ответственности, законопроект концептуально поддерживается", - говорится в отзыве СК. В отзыве Верховного суда говорится о замечаниях юридико-технического характера.