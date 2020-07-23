В России за последние сутки в России отмечено 5848 случаев коронавируса в 83 регионах, 147 человек умерли. Всего в стране выявлено 795 038 заболевших и 12 892 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.
За последние сутки из больниц выписано 8277 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 580 330 человек.
Статистика по регионам:
Москва - 608
Свердловская область - 249
Нижегородская область - 202
Ханты-Мансийский АО - 198
Санкт-Петербург - 184
Мурманская область - 177
Иркутская область - 176
Ямало-Ненецкий АО - 170
Алтайский край - 166
Московская область - 145
Красноярский край - 133
Челябинская область - 130
Омская область - 129
Хабаровский край - 127
Ставропольский край - 125
Ростовская область - 120
Оренбургская область - 113
Ульяновская область - 110
Новосибирская область - 110
Приморский край - 110
Тюменская область - 103
Саратовская область - 95
Волгоградская область - 91
Воронежская область - 89
Краснодарский край - 85
Архангельская область - 76
Пермский край - 72
Сахалинская область - 67
Кемеровская область - 64
Ивановская область - 56
Томская область - 56
Республика Саха (Якутия) - 51
Самарская область - 49
Кировская область - 47
Белгородская область - 46
Чувашская Республика - 46
Республика Карелия - 45
Республика Коми - 45
Ленинградская область - 45
Пензенская область - 45
Ярославская область - 42
Курганская область - 42
Тамбовская область - 40
Республика Дагестан - 40
Тульская область - 38
Республика Башкортостан - 37
Владимирская область - 36
Камчатский край - 36
Республика Мордовия - 35
Республика Тыва - 35
Курская область - 34
Рязанская область - 34
Республика Адыгея - 34
Калужская область - 33
Псковская область - 32
Республика Татарстан - 32
Смоленская область - 31
Астраханская область - 31
Удмуртская Республика - 31
Тверская область - 28
Амурская область - 28
Вологодская область - 27
Карачаево-Черкесская Республика - 27
Республика Марий Эл - 27
Брянская область - 25
Орловская область - 22
Республика Ингушетия - 21
Республика Хакасия - 21
Республика Алтай - 20
Новгородская область - 19
Республика Бурятия - 19
Республика Крым - 18
Забайкальский край - 17
Магаданская область - 17
Кабардино-Балкарская Республика - 16
Республика Северная Осетия - 16
Липецкая область - 13
Костромская область - 12
Калининградская область - 10
Чеченская Республика - 9
Республика Калмыкия - 5
Чукотский АО - 2
Еврейская АО - 1