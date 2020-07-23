В России за последние сутки в России отмечено 5848 случаев коронавируса в 83 регионах, 147 человек умерли. Всего в стране выявлено 795 038 заболевших и 12 892 умерших

Стопкоронавирус.рф За последние сутки из больниц выписано 8277 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 580 330 человек

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В России за последние сутки в России отмечено 5848 случаев коронавируса в 83 регионах, 147 человек умерли. Всего в стране выявлено 795 038 заболевших и 12 892 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.

За последние сутки из больниц выписано 8277 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 580 330 человек.

Статистика по регионам:

Москва - 608

Свердловская область - 249

Нижегородская область - 202

Ханты-Мансийский АО - 198

Санкт-Петербург - 184

Мурманская область - 177

Иркутская область - 176

Ямало-Ненецкий АО - 170

Алтайский край - 166

Московская область - 145

Красноярский край - 133

Челябинская область - 130

Омская область - 129

Хабаровский край - 127

Ставропольский край - 125

Ростовская область - 120

Оренбургская область - 113

Ульяновская область - 110

Новосибирская область - 110

Приморский край - 110

Тюменская область - 103

Саратовская область - 95

Волгоградская область - 91

Воронежская область - 89

Краснодарский край - 85

Архангельская область - 76

Пермский край - 72

Сахалинская область - 67

Кемеровская область - 64

Ивановская область - 56

Томская область - 56

Республика Саха (Якутия) - 51

Самарская область - 49

Кировская область - 47

Белгородская область - 46

Чувашская Республика - 46

Республика Карелия - 45

Республика Коми - 45

Ленинградская область - 45

Пензенская область - 45

Ярославская область - 42

Курганская область - 42

Тамбовская область - 40

Республика Дагестан - 40

Тульская область - 38

Республика Башкортостан - 37

Владимирская область - 36

Камчатский край - 36

Республика Мордовия - 35

Республика Тыва - 35

Курская область - 34

Рязанская область - 34

Республика Адыгея - 34

Калужская область - 33

Псковская область - 32

Республика Татарстан - 32

Смоленская область - 31

Астраханская область - 31

Удмуртская Республика - 31

Тверская область - 28

Амурская область - 28

Вологодская область - 27

Карачаево-Черкесская Республика - 27

Республика Марий Эл - 27

Брянская область - 25

Орловская область - 22

Республика Ингушетия - 21

Республика Хакасия - 21

Республика Алтай - 20

Новгородская область - 19

Республика Бурятия - 19

Республика Крым - 18

Забайкальский край - 17

Магаданская область - 17

Кабардино-Балкарская Республика - 16

Республика Северная Осетия - 16

Липецкая область - 13

Костромская область - 12

Калининградская область - 10

Чеченская Республика - 9

Республика Калмыкия - 5

Чукотский АО - 2

Еврейская АО - 1

