ВСЕ ФОТО Партия "Народ против коррупции", зарегистрированная в 2014 году, готовится к выборам в Госдуму после того, как ее председателем стал родственник президента РФ, бизнесмен Роман Путин

Яна Задорожная / wikipedia.org Офис новой "антикоррупционной" партии, которую возглавил родственник Путина, расположился в трансформаторной будке

Партия "Народ против коррупции" В начале года сообщалось, что администрация президента РФ намерена создать около десяти новых партий перед региональными выборами 2020 года и выборами в Госдуму 2021 года

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Партия "Народ против коррупции", зарегистрированная в 2014 году, готовится к выборам в Госдуму после того, как ее председателем стал родственник президента РФ, бизнесмен Роман Путин. Граждан призывают вступать в партию, принося заполненные анкеты в региональное отделение. Однако, как выяснил "Собеседник", в Москве это сделать непросто.

В качестве юридического и почтового адреса регионального отделения указан адрес: Москва, Ленинградское шоссе, д. 8 стр. 3. Там вместо офиса расположена низкая кирпичная постройка с глухими металлическими дверями. Из стен к соседним домам протянуты высоковольтные провода.

"Оставить документы на вступление можно только одним способом - просунуть бумаги в дверную щель. Корреспондент Sobesednik.ru так и сделал. На сайте сказано, что проверка займет некоторое время. Попробуем прийти через неделю за ответом", - констатирует издание.

6 июля двоюродного племянника российского президента, бывшего сотрудника ФСБ и предпринимателя Романа Путина избрали председателем и лидером партии "Народ против коррупции". При этом членом партии он стал 21 июня. Как отметили в руководстве, включение в состав партии Путина, которого назвали "успешным предпринимателем, общественным и политическим деятелем", придаст ей "новый импульс" в реализации антикоррупционной деятельности и социальных проектов.

Роман Путин сказал, что первоочередной задачей партии должны стать региональные выборы в сентябре, после чего партия будет представлена в Госдуме. Он добавил, что у партии очень много планов в самых различных сферах деятельности государства: один из ее членов уже предложил ряд мероприятий, которые позволят сохранить 9 триллионов рублей из числа бюджетных средств. А сам он посвятил много времени вопросам борьбы с коррупцией, и не оставил общественную работу, даже будучи бизнесменом.

В интервью в марте этого года бизнесмен уточнил, что одной из задач партии может стать борьба с популизмом и так называемыми мнимыми представителями интересов большинства. В числе таких партий он назвал ЛДПР, представители которой выигрывали все выборы в Хабаровском крае, хотя нынешний губернатор Сергей Фургал "не надеялся на победу, не имел команды и программы". "Сейчас та же "Единая Россия" в роли оппозиции, но никто не понимает, как решать проблему, как вернуть доверие к власти, хотя бы к другим партиям. Противопоставить ЛДПР можно либо что-то новое и интересное, либо другие партии. Однако исторически сложилось, что "Справедливая Россия" и КПРФ там не играют", - пояснил бизнесмен.

Комментируя решение об "обнулении" президентских сроков, Роман Путин заявил, что страна "нуждается в сильном лидере", особенно в условиях глобального кризиса. Тогда он признал, что конкретной политической программы, кроме поддержки своего родственника-президента, у него нет. В то же время партия намерена "вносить конкретные, рациональные предложения, чтобы упростить жизнь бизнесу".

В начале года сообщалось, что администрация президента РФ намерена создать около десяти новых партий перед региональными выборами 2020 года и выборами в Госдуму 2021 года. Большая их часть, так называемые "партии телешоу", не рассчитаны на серьезную и долгосрочную работу, а призваны создать иллюзию конкуренции и раздробить голоса протестного электората, в частности сторонников коммунистов. Планируется, что эти партии попадут в бюллетени на выборах в Госдуму, но в сам парламент не пройдут.

Одним из таких проектов является "Партия прямой демократии", о создании которой заявил директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров. По его словам, партия намерена уже в этом году побороться за места в региональных парламентах, а в дальнейшем выдвинуть своих кандидатов в Госдуму. В администрации президента отрицают связь Кремля с "партией танчиков", но для самостоятельного участия в региональных выборах времени у нее почти не остается.

Еще одной "партией телешоу" называют патриотический проект писателя Захара Прилепина на базе движения "За правду". Эта партия будет рассчитана на "диванных воинов или аудиторию политических ток-шоу на федеральных каналах". По сути, "партии телешоу" будут существовать только в СМИ, генерируя яркие заявления и шум в информационной повестке. Однако если им удастся пройти хотя бы в одно законодательное собрание, они смогут выдвигаться в Госдуму без сбора 200 тысяч подписей в свою поддержку.