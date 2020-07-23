Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не намерен выходить к участникам несанкционированных акций

Официальный сайт Хабаровского края и Правительства Хабаровского края Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв провел совещание по подготовке к отопительному периоду

Официальный сайт Правительства Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не намерен выходить к участникам несанкционированных акций. "Вообще тут есть, чем заняться на самом деле руководителю, чем выходить и общаться с теми, кто кричат под окнами… Не выйду", - сказал Дегтярев журналистам после посещения краевой больницы, пишет "Коммерсант".

"Я выхожу к людям постоянно, но я общаюсь с людьми в форматах корректных. С вами, например, с врачами сегодня, с пациентами. А вот так выйти к группе товарищей, по требованию... Это неуважение, ни ко мне, ни к президенту, за которого большинство россиян проголосовали, ни, в первую очередь, к себе. Те, кто так делает, себя не уважают", - заявил Дегтярев.

В ходе разговора с ведущим Владимиром Соловьевым, опубликованным в его Instagram, Дегтярев заявил, что протесты в Хабаровске подогреваются иностранцами. По словам врио, поначалу акции протеста возникли из-за "абсолютно праведного гнева по манере и вопросу задержания губернатора". Глава региона считает, что первоначальные протесты "шли от души", тогда как в дальнейшем в Хабаровск "слетелись граждане в том числе иностранных государств", которые якобы пытаются "раскачать" ситуацию в регионе. По словам Дегтярева, правоохранительные органы и спецслужбы "занимаются всей сетью этих товарищей".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы радиостанции "Коммерсант FM", заявил, что "от общения с гражданами никто не отказывается", но Дегтярев всего несколько дней работает в регионе, и, "очевидно, что там накопилось много оперативных дел, которые требуют срочного решения <...> в интересах граждан, жителей региона". По его словам, именно этим "сейчас в первоочередном порядке и занимается исполняющий обязанности".

Песков также порекомендовал не делать обобщающих выводов на основе лозунга "Дегтярева домой" и "подождать какое-то время перед тем, как давать какие-то оценки". "Это такое модное направление для представителей такой квази-оппозиции, которая не прочь там чуть-чуть пошуметь, попытаться чуть-чуть заработать себе каких-то очков на этой ситуации. А так в целом это эмоциональная реакция, разумеется", - заявил пресс-секретарь (цитаты по Telegram-каналу "Медузы").

Между тем акции протеста в Хабаровске продолжаются уже 13 дней подряд. Как отмечает "Медиазона", сперва протестующие собрались перед зданием краевого правительства, выкрикивая лозунги "Выходи, Дегтярев", "Мы здесь власть" и "Фургал - наш выбор". Некоторые держали плакаты "Свободу Фургалу, народному губернатору", "Хабаровск, спаси РФ" и другие.

Затем началось шествие по городу. Проезжающие мимо машины сигналили в поддержку протестующих. После шествия протестующие отказываются расходиться и кричат "Позор" Михаилу Дегтяреву.

Ранее врио главы Хабаровского края заявил, что намерен завоевывать жителей края каждодневной работой, открытостью и общением, но отказался встретиться с участниками несанкционированного митинга на площади Ленина, объяснив это своей занятостью и опасениями из-за ситуации с коронавирусом. "Давайте временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющим обязанности, а 2021 год покажет", - сказал новый глава региона.

Несмотря на то, что сами местные жители назвали назначение Дегтярева "плевком от плешивого в Хабаровский край", сам он заявил на пресс-конференции, что Москва "услышала мнение избирателей", назначив его временным руководителем региона.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил выбор Дегтярева как исполняющего обязанности главы Хабаровского края его "богатым опытом" работы в Думе, а также деловыми качествами, на которых настаивал в том числе лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Песков также утвердительно ответил на вопрос, учитывались ли при выборе кандидатуры мнение хабаровчан и данные социологических исследований.