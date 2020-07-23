Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин ВЦИОМ: почти половине россиян регулярно не хватает денег до следующей зарплаты, каждому десятому - постоянно

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Треть работающих россиян время от времени сталкиваются с нехваткой денег до зарплаты, а каждый десятый находится в такой ситуации постоянно, свидетельствует исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство работающих получают заработную плату дважды в месяц (72%). Такой формат выплат чаще отмечают работники бюджетной сферы (87% против 61% в коммерческом секторе). Еще 11% занятых опрошенных получают зарплату один раз в месяц. О другой периодичности выплат (по факту выполнения работ и т.п.) сообщили 15% работающих.

Треть работающих россиян время от времени сталкиваются с нехваткой денег до зарплаты (33%), каждый десятый (10%) - постоянно, а 39% работников - очень редко. Чаще остальных на такие ситуации сетуют занятые с низкой самооценкой материального положения (24% постоянно и 48% время от времени).

Непредвиденные расходы постоянно случаются у 8% работающих россиян. У большинства подобные ситуации случаются время от времени или очень редко (по 43% соответственно). В такие ситуации чаще всего попадают работники, оценивающие свое материальное положение как плохое или очень плохое (19% - постоянно и 54% - время от времени).

Еще один недавний опрос ВЦИОМ касается социального самочувствия россиян: в начале лета центр зафиксировал, что оценки ситуации, сложившейся в стране, стали более позитивными, чем в конце весны. В той или иной степени хорошей ее считают 49% россиян, в то время как в мае эта доля составляла всего 41%. При этом текущее экономическое положение в России, по данным на июнь, назвали плохим 42% опрошенных. Средние оценки ему дали 44%, 9% россиян считают его хорошим.

47% опрошенных заявили, что их вполне устраивает жизнь, которую они ведут. 29% россиян заявили, что жизнь их отчасти устраивает, а отчасти нет. А почти каждый четвертый (23%) сказал, что неудовлетворен жизнью. 20% опрошенных полагают, что через год они и их семьи будут жить лучше, еще 45% считают, что будут жить так же, как сейчас. Ухудшения ожидают 23% россиян. Примерно такой же уровень ожиданий был у россиян и в июне прошлого года.

Результаты недавнего мониторинга РАНХиГС показали, что 36% респондентов ожидают некоторого ухудшения своего финансовое положения до конца года, 27% - существенного ухудшения. 25% опрошенных не ожидают изменений в доходах, а об улучшении заявили лишь 6% граждан.

Финансисты отмечают, что факторы, влияющие на достаток граждан, за период пандемии изменились не в лучшую сторону: помимо безработицы, ощутимо снизился и уровень оплаты труда. Так, средняя зарплата в Москве обрушилась с 95,5 тыс. рублей в начале года до 50 тысяч рублей в июне. А многие компании не готовы к прежним затратам и после снятия официальных ограничений на деятельность: вопросы кредитов и арендной платы так и не решены, а спрос на товары и услуги ощутимо упал. В этих условиях россиянам предлагается поискать пути дополнительного заработка, освоив новую профессию, пересмотреть расходы и стараться не влезать в долги.

Сами россияне уже свыклись с тем, что негативное воздействие пандемии на экономику страны будет долгосрочным, поэтому начали оптимизировать свои расходы. При этом около 17% россиян уверены, что им никогда не удастся вернуться к прежним объемам трат на питание, 16% на это понадобится более года, а 32% - несколько месяцев.

Что касается расходов на одежду и обувь, то после снятия всех ограничений по самоизоляции 22% опрошенных готовы будут возобновить их через несколько недель, 36% - через несколько месяцев, 23% - только через год. А 19% россиян никогда не смогут позволить себе докарантинные траты на одежду и обувь. И если средний класс существенно снижает расходы на путешествия и товары длительного пользования, то более уязвимые слои с низким доходом вынуждены сокращать свои каждодневные покупки. Кроме того, падение доходов неизбежно приведет к увеличению расходов на обязательные платежи (проценты по кредитам, оплата услуг ЖКХ и налогов): для более чем 15% населения расходы станут критическими.

Между тем в пресс-службе Минтруда заявили, что в России с конца марта по июнь уволено более 3,7 млн граждан, а число трудоустроенных составило свыше 3 млн. Там добавили, что сейчас на работу принимают почти по 300 тыс. человек еженедельно, а рост численности регистрируемых безработных замедлился до 140 тыс. человек в неделю против 220-250 тыс. в середине апреля и мае. В Минтруде также напомнили о комплексе мер, принятых правительством по сохранению занятости граждан и поддержке безработных, включая субсидии на зарплаты сотрудников и льготные кредиты и увеличение размера пособий для безработных. Подобной же позиции придерживается и Минэкономразвития, где ранее заявили о росте потребительского спроса среди россиян.