Ребенок столкнул с пьедестала в Екатерининском парке музея-заповедника "Царское село" бронзовый бюст умирающего гиганта, который в результате получил серьезные повреждения, передает "Интерфакс". Инцидент произошел на Камероновой галерее.

Отмечается, что охранники оперативно отреагировали на ситуацию и выяснили, что "произведение искусства стало жертвой вандала", сообщили в пресс-службе музея. Ребенок находился в парке вместе с родителями и братом. По словам отца, мальчик "по неосторожности" уронил бюст.

На месте происшествия составлен акт, в котором зафиксированы сколы и трещины. Самой опасной реставраторы считают горизонтальную трещину по окружности головы.

"Экспертам предстоит оценить ущерб, нанесенный скульптуре XVIII века. Во время падения пострадал не только бюст, но и колонна самой галереи. Родителям мальчика предстоит возместить затраты на реставрацию", - говорится в сообщении.

В 1780-1790 годах на Камероновой галерее установили бронзовые бюсты, выполненные в литейной мастерской Санкт-Петербургской Академии художеств, - уникальное скульптурное собрание, сохранившееся на своем историческом месте, избранном для него Екатериной II, до наших дней. Бюст умирающего гиганта был отлит в 1794 году французским мастером Эдм Гастклу с античного оригинала.

Бюсты на Камероновой галерее часто привлекают тех, кто любит "потереть" бронзовых героев на удачу. Особенно страдают Гомер, Сократ и Ломоносов. Неоднократно отрывали руку и повреждали голову скульптуре Гладиатора у павильона "Грот" в Екатерининском парке.