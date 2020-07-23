Президент РФ Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову воинское звание генерал-майор

chechnya.gov.ru Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил сам Кадыров

Рамзан Кадыров / vk.com

Президент РФ Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову воинское звание генерал-майор. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил сам Кадыров.

"Вчера я имел честь принять поздравления в связи с присвоением воинского звания генерал-майора лично от президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина. <...> Во время телефонного разговора президент сам зачитал указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов. Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит", - написал Кадыров.

Он добавил, что "благодарен Владимиру Путину за присвоение нового звания, как и за все, что он делает для развития нашего великого государства". "Я всегда говорил и еще раз повторяю, что являюсь верным пехотинцем нашего Президента, готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте. Для этого у нас есть все - воля, решимость, полная готовность, техника и, чтобы ни у кого не было вопросов, законно выданное федеральными структурами оружие", - пояснил Кадыров (орфография сохранена).

Из его сообщения также следует, что главу Чечни перевели из структуры МВД на службу в Росгвардию.

До этого Рамзан Кадыров носил звание генерал-майора полиции. Это звание главе Чечни присвоил в 2009 году Дмитрий Медведев, бывший тогда президентом. Помимо этого, Кадыров удостоен высшей награды страны - звания Героя Российской Федерации. Также руководитель республики имеет орден "За заслуги перед Отечеством", орден Мужества, орден Почета, медаль РАН за выдающиеся заслуги в области онкологии, орден "За верность долгу" за вклад в процветание Крыма и другие награды. Кадыров также является почетным академиком РАЕН (Российская академия естественных наук). При этом он сам признался, что никаких научных заслуг за ним не числится, а почетное звание получено им за восстановление мира и стабильности в Чечне.

На этой неделе Госдепартамент США обвинил Кадырова в нарушении прав человека, в том числе пытках и убийствах, и включил его в черный список, запретив главе Чечни и членам его семьи въезжать в США. В ответ на введение новых санкций Кадыров опубликовал фотографию, на которой он снят в оружейной комнате с двумя пулеметами в руках. "Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!" - написал глава Чечни.

Также Кадыров записал видеообращение к госсекретарю США Майклу Помпео, в котором пригласил его приехать в Чечню, чтобы "поговорить".

В Кремле в публикации фото Кадырова с пулеметами "никаких проблем" не увидели, передает РБК. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что владение огнестрельным оружием строго регламентируется законом. "Если владеешь в соответствии с законом, то никаких проблем с этим нет", - сказал он.

По словам самого Кадырова, это было оружие Росгвардии, которое "хранится согласно всем требованиям инструкции". "Я сам военный человек и поэтому периодически проверяю, как личный состав следит за правилами содержания оружия. Если интерес к этой фотографии остается, то она запечатлена именно в момент одной из таких проверок. Так что не переживайте и не волнуйтесь", - заявил глава Чечни.