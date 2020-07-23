Полиция в Екатеринбурге задержала на выходе из дома политолога, бывшего колумниста "Ведомостей" Федора Крашенинникова, сообщает в Telegram руководитель Международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков со ссылкой на адвоката "Агоры" Алексея Бушмакова. На политолога составлен протокол о повторном неуважении к власти (ч. 4 ст. 20.1 КоАП РФ) за пост о судьях Конституционного суда.

В протоколе сказано, что 14 марта Крашенинников в своем Telegram-канале оскорбил судей, комментируя просьбу президента России Владимира Путина дать разъяснения по количеству президентских сроков. Политолог назвал судей "goвнами в мантиях".

"Согласно заключению эксперта и специалиста, данное выражение носит унизительную и оскорбительную характеристику судей Конституционного суда, тем самым [Крашенинников] выразился в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, в данном случае судей Конституционного суда РФ как органа, осуществляющего государственную власть в Российской Федерации", - цитирует Чиков протокол.

В ноябре прошлого года Ленинский районный суд Екатеринбурга уже признавал Крашенинникова виновным по статье о неуважении к власти, назначив ему штраф в 30 тысяч рублей. Тогда поводом стал комментарий политолога о "путинских судьях" в ответ на арест соратника Алексея Навального Леонида Волкова сразу после отбытия им 20 суток административного наказания.

В протоколе об административном правонарушении говорилось, что комментарий политолога "оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность судей Российской Федерации". К делу прилагалась справка ФСБ, в которой приводились данные мобильного оператора о том, что Telegram-аккаунт принадлежит именно Крашенинникову.

Заявление на политолога написал житель Екатеринбурга, владелец шиномонтажных мастерских Салават Хазиев. Сам Крашенинников связывал дело со своей позицией по поводу строительства храма в сквере около Драмтеатра.

В январе 2020 года Свердловский областной суд оставил решение районного суда без изменений, но исключил из материалов дела экспертизу ФСБ, которая установила оскорбительный характер высказывания Крашенинникова. Суд констатировал, что она была проведена с нарушением закона. Само оскорбление судья счел настолько очевидным, что проведение экспертизы, по его мнению, не требовалось.

В начале июня Крашенинников подал жалобу в Европейский суд по правам человека. В ней говорится, что российские власти нарушили две статьи Европейской конвенции: право на справедливое судебное разбирательство (ст.6) и свободу выражения мнения (ст.10).

Волков написал в Telegram, что Крашенинников - первый в России человек, которому вменяется четвертая часть статьи КоАП об оскорблении власти. "Федор тут случайная жертва, решили на нем "отработать" эту новую статью. Выбрали человека известного ради террористического эффекта - чтобы пошире об этом рассказать, побольше людей напугать; типичная для террористов тактика", - пишет Волков. Политологу грозит до 15 суток ареста. Суд по его делу состоится уже сегодня.