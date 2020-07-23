В Хабаровске напали на журналиста и ведущего ютуб-канала "Штаб Навального" Дмитрия Низовцева. Трое неизвестных избили его возле подъеза его дома около 22 часов по местному времени, сообщил сам журналист в своем Twitter.

На Дмитрия напали, когда он выходил из машины товарища.

По словам Низовцева, после шествия в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, которое он освещал на ютуб-канале "Штаб Навального в Хабаровске", на него напали около подъезда. Низовцев рассказал, что его избили трое человек, в том числе ударили ногой по лицу.В связи с нападением журналист планирует подавать заявление в полицию.

Низовцев - в прошлом журналист хабаровского краевого телеканала "Губерния" -работает региональным менеджером в штабе Навального в Москве. Он был отправлен в Хабаровск для освещения протестов.

Жители Хабаровска протестуют из-за ареста Фургала уже 13 дней. Низовцев последние два дня вел прямые трансляции и выпускал репортажи с акций.

На меня напали трое. Возле подъезда. Избили. В том числе и ногами. В целом, я ок. Только коленки разодрал пока пытался увернуться. Болит лицо. Потому что двинули с ноги по нему. pic.twitter.com/8SnlLnEq8r— настоящий Низовцев (@zimbru_khv) July 23, 2020