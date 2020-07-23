ВСЕ ФОТО Бастрыкин лично прокомментировал дело Фургала, заявив, что сомнений в его причастности к убийствам нет

Пресс-служба Президента России По его словам, следователи и оперативные сотрудники собрали весомые доказательства причастности Фургала к преступлениям, включая результаты экспертиз, показания свидетелей и результаты оперативно-розыскной деятельности

АГН Москва / Сергей Ведяшкин В Следственном комитете утверждают, что Сергея Фургала и его партнера Николая Мистрюкова задерживали еще в 2004 году, но тогда Фургала отпустили спустя два дня после задержания, а дело против него прекратили

АГН Москва / Кирилл Зыков

Следствие не сомневается в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к убийствам предпринимателей, заявил в интервью "Российской газете" председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Для следствия очевидно, что решения о совершении вменяемых преступлений принимались на фоне продвижения Фургалом и его соучастниками собственных коммерческих интересов. Отмечу, что подобные преступления расследуются, как правило, достаточно долго, а расследованию предшествует серьезная оперативная, следственная, аналитическая работа", - сказал глава СКР.

По его словам, следователи и оперативные сотрудники собрали весомые доказательства причастности Фургала к преступлениям, включая результаты экспертиз, показания свидетелей и результаты оперативно-розыскной деятельности. "У нас нет сомнений относительно причастности Фургала к этим преступлениям, но в любом случае последнее слово будет за судом", - заявил Александр Бастрыкин.

Он отметил, что граждан, которые выразили недовольство снятием Фургала с поста главы Хабаровского края, отчасти можно понять. "Они выбирали руководителя субъекта, очевидно, доверяя этому человеку и выражая поддержку. Однако события, о которых идет речь в уголовном деле, никак не связаны с деятельностью Фургала на посту главы региона, а его достижения не освобождают от уголовной ответственности", - отметил председатель Следственного комитета РФ.

В Следственном комитете утверждают, что Сергея Фургала и его партнера Николая Мистрюкова задерживали еще в 2004 году, но тогда Фургала отпустили спустя два дня после задержания, а дело против него прекратили. Сам Фургал оказывал "серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции" и давление на возможных свидетелей, а также мог уничтожить доказательства своей причастности к преступлению. Фамилии Фургала и Мистрюкова тогда даже не внесли в базу учета лиц, в отношении которых возбуждено уголовное дело. А при составлении протокола допроса одного из фигурантов в написании фамилии Сергея Фургала "по странной случайности" была допущена ошибка.

Также стало известно, что Следственный комитет России приступил к отводу адвокатов Фургала, чтобы договориться с ним о признании вины. Признав вину, обвиняемый избавляет следствие от долгого сбора доказательств и получает ощутимые преференции в суде, включая даже непривлечение к уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности преступлений. Однако сам Фургал просил адвокатов срочно вызывать психиатрическую помощь, если он захочет признать вину.