Moscow-Live.ru / Павел Куротопов В Санкт-Петербурге с 27 июля открываются торговые комплексы и основные залы заведений общепита

Moscow-Live.ru / Павел Куротопов

В Санкт-Петербурге с 27 июля открываются торговые комплексы и основные залы заведений общепита. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Договоренности об их открытии была достигнута на встрече главы Роспотребнадзора города Натальи Башкетовой и вице-губернатора Евгения Елина. Ранее после критики со стороны бизнес-сообщества губернатор Александр Беглов поручил своим заместителям провести переговоры с санитарным ведомством, чтобы получить разрешение на открытие торговых центров и ресторанов с 27 июля.

Во встрече чиновников также участвовали представители бизнеса.

"Бизнес взял на себя публичные обязательства об исполнении выработанных мер, применении чек-листов и регулярном представлении населению информации о принятых мерах по обеспечению безопасности населения", - отмечают в Смольном.

Также "сохраняется обязательство бизнеса об информировании Комитета по промышленности о возобновлении деятельности и получении QR-кода". Этот QR-код дает сотрудникам организации, клиентам или посетителям информацию о мерах, которые должны быть приняты в целях обеспечения безопасности. "Структура кода позволяет пожаловаться, либо поставить удовлетворительную оценку принятым мерам", - подчеркнули в пресс-службе.

Задержку открытия торговых центров ранее критиковал совладелец Fort Group Максим Левченко, отмечает Znak.com. После его резкого обращения к губернатору города с предложением, "если он мужик, открыть торговые центры и дать людям работу", провластные телеграм-каналы начали прогнозировать его переезд в Москву, продажу доли и увеличения числа проверок торговых центров его группы.

Сейчас в Петербурге можно посещать детские и спортивные площадки, работают летние кафе и ряд предприятий, в том числе парикмахерские, открыты парки и скверы. Однако в общественных местах и транспорте по-прежнему нужно носить маску.

Согласно последней официальной информации, в Санкт-Петербурге зафиксировано 30,1 тыс. случаев заболевания COVID-19, 1881 человек умер. По общему числу выявленных заболевших Санкт-Петербург занимает третье место после Москвы и Московской области. По суточному количеству смертей город вышел в четверг на первое место, обогнав Москву (19 смертей против 14 по данным за 23 июля).

13 июля глава города Александр Беглов заявил, что наметившийся рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Санкт-Петербурге связан с беспечностью некоторых жителей, передает РБК. "Число заболевших растет, пускай немного, но все-таки растет. К сожалению, это связано с беспечностью некоторых горожан, которые не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора", - сказал губернатор.