В Кремле назвали "золотой серединой" закон о вырубках на Байкале и не увидели в нем расхождений с новой конституцией

Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина В Кремле прокомментировали принятый Госдумой спорный закон, разрешающий сплошные вырубки на Байкале ради строительства Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей

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В Кремле прокомментировали принятый Госдумой спорный закон, разрешающий сплошные вырубки на Байкале ради строительства Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей. Документ позволяет конца 2024 года не проводить государственную экологическую экспертизу объектов, связанных с модернизацией транспортной инфраструктуры, а также разрешает капитальное строительство таких объектов в границах особо охраняемых природных территорий.

Помимо этого, Минприроды вынесло на обсуждение обновленный перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. В документе указано, что действовавший ранее запрет на хозяйственную деятельность по берегам Байкала не будет распространяться на инвестиционные проекты, реализуемые на основании актов федерального правительства, указов, распоряжений и поручений президента России.

"Если какой-то влиятельный бизнесмен захочет построить на берегу Байкала, например, новый целлюлозно-бумажный комбинат и вырубить под него весь оставшийся несгоревшим лес, и у него хватит средств, чтобы добиться одобрения от правительства, этот проект будет реализован. Каким бы варварским и опасным он ни был", - отмечают в "Гринпис России". Кроме того, новый перечень запрещенных видов деятельности фактически разрешает сплошные санитарные рубки в лесах вокруг Байкала в случае введения режима ЧС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что защита Байкала и других природоохранных территорий остается "незыблемым приоритетом", но этот приоритет "не должен и не может быть препятствием для экономического развития страны", цитирует "Интерфакс". По словам Пескова, в законе "речь идет о золотой середине, которая поможет дальше обеспечивать экологическую безопасность, все экологические нормы, но и позволит делать то, что необходимо для экономического развития страны, всей инфраструктуры".

В Кремле не видят угрозы экосистеме Байкала и лесов вокруг него в связи с принятием нового закона. "Наоборот, все природоохранные ведомства смогут использовать весь комплекс своих полномочий для обеспечения необходимого природоохранного режима", - заявил Песков. Комментируя тот факт, что документ, наоборот, отменяет часть подобных полномочий, Песков заявил, что так "неверно говорить". По его словам, все природоохранные ведомства "в достаточной степени этими полномочиями наделены".

Пресс-секретарь Путина также не согласился с тем, что с принятием закона понизится уровень влияния общественности и возможность проведения публичной экспертизы. Противоречий между разрешением на сплошные вырубки лесов Байкала и поправкой к конституции о приоритете защиты экологии в Кремле не увидели.

Российское отделение Всемирного фонда защиты диких животных (WWF) обратилось с открытым письмом к председателю Совфеда Валентине Матвиенко с просьбой не одобрять закон и отправить его на повторное рассмотрение.

"Закон содержит положения, губительные для системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ), их реализация угрожает целостности и сохранности этих ценных природных территорий, неминуемо приведет к их фрагментации и негативно скажется на состоянии популяций редких животных", - говорится в обращении.

"Гринпис" в свою очередь призывает голосовать против обновленного списка видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкала. "Авторы нового документа на самом деле вовсе не стремятся защитить уникальный природный объект, а даже наоборот: они пытаются под взмах "гильотины" значительно ослабить режим охраны озера", - говорится на сайте организации.

Байкал - объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Организация намерена обсудить ситуацию с российским правительством. "Вопрос будет обсуждаться на следующей сессии ЮНЕСКО, результаты мы опубликуем в ближайшем докладе", - сообщила DW директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильд Реслер. В своем докладе от 2018 года организация уже обращала внимание на частые лесные пожары, загрязнение поверхностных вод Байкала, негативное влияние на озеро незаконной вырубки и строительства.

Руководитель программы по особо охраняемым природным территориям "Гринпис России" Михаил Крейндлин считает, что результатом принятия закона о вырубках озеро Байкал будет переведено в разряд всемирного наследия, находящегося под угрозой, "а это такой совершено позорный факт для любого государства".

Соавторами законопроекта значатся депутаты Николай Гончар, Игорь Сапко, Раиса Кармазина, Павел Федяев, Владимир Афонский, Ирина Гусева и Николай Малов, - все из "Единой России". Однако в беседе с "Новой газетой" Крейндлин предположил, что основными лоббистами являются Минтранс и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий одновременно и сферу строительства, и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, и нацпроект "Экология".