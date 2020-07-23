Собянин: в Москве не планируется возвращать ограничения, которые вводили из-за пандемии COVID-19

В Москве стабильная ситуация с коронавирусом, и в городе не планируется возвращать ограничения. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24", отрывок из которого опубликовали "Вести.ru".

"Никаких карантинов с 15 числа или еще с какого-то никто не планирует. Будем смотреть по обстоятельствам, по ситуации. Сегодня ситуация <...> вполне спокойная и стабильная, ну а дальше будем ждать появления вакцины, потому что коронавирус сам по себе никуда не делся", - сказал он.

По словам Собянина, за последние две недели количество "ковидных пневмоний" снизилось на 25%, а число тяжелобольных пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, уменьшилось на 20%.

Собянин отметил, что после появления вакцины необходимо будет проводить вакцинацию граждан. "Без вакцинации, конечно, нам будет очень тяжело переживать последующие периоды", - добавил он.

По официальным данным, прирост заболевших за сутки в городе с 1 июля не превышает 700 человек. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 795 038 случаев заражения, а 12 892 человека умерли, передает РБК.

Режим самоизоляции в Москве действовал с 26 марта по 9 июня. В настоящий момент многие ограничения сняты, но в магазинах и транспорте сохраняется масочный режим. В городе работают все магазины, а также предприятия сферы услуг, кафе и рестораны.

Следующий этап снятия ограничений запланирован на 1 августа. Тогда в столице откроются театры, концертные залы и кинотеатры. Однако проведение массовых мероприятий останется под запретом.

Источник "МБХ медиа" 21 июля утверждал, что власти Москвы планируют вернуть ограничения в конце сентября.

В Минобороны 21 июля рассказали о готовности российской вакцины от коронанавируса, которую военные вирусологи разрабатывали совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В Минздраве говорили, что испытания еще продолжаются, отмечает "Новая газета".

В интервью мэр Москвы Сергей Собянин также заявил, что трафик в столице восстановился примерно на 90% после снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. Он сравнил текущие данные с показателями 2019 года. "Это значит - [восстановлены] активность бизнеса, активность сферы услуг и работа предприятий", - заверил глава столицы.

15 апреля, после введения системы пропусков, в метрополитене пассажиропоток сократился на 85%, а на наземном транспорте - на 81% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Поездки на личном автотранспорте сократились на 59%.

Через неделю после отмены пропускной системы и самоизоляции количество автомобилей в Москве выросло на 130 тыс. Также на 170 тыс. больше горожан воспользовались метрополитеном, а наземным транспортом - на 140 тыс. больше.

На борьбу с COVID-19 выделено 1,5 трлн рублей

Созданная весной текущего года специальная комиссия Федерального собрания для одобрения расходов бюджета в 2020 году на борьбу с COVID-19 перераспределила более 1,5 трлн рублей, сообщил глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров на пресс-конференции в четверг.

"За прошедшие три месяца прошло более пятидесяти заседаний этой комиссии, просто она тогда совсем незаметно действовала, все фракции об этой работе не просто информированы, они участвовали в ней, и поэтому никаких вопросов по ней не возникало, но средства, которые прошли через эту комиссию, превышают 1,5 трлн рублей", - сказал Макаров. Его слова приводит "Интерфакс".

Он подчеркнул, что комиссия обеспечила парламентскую составляющую скорости принятия решений по борьбе с коронавирусным кризисом, а выделенные средства пошли на формирование коечного фонда, финансирование врачей и здравоохранение.

Согласно действующему законодательству, у правительства есть узкий перечень оснований, по которым только в рамках бюджетной росписи без согласования с парламентом можно направлять средства из бюджета. В разгар пандемии, 31 марта, Госдума приняла закон о создании комиссии Федерального Собрания, которая в 2020 году временно взяла на себя функции утверждения бюджетных трат на мероприятия, связанные с устранением последствий распространения коронавируса.

Согласно принятому закону, схема выделения из бюджета средств для борьбы с COVID-19 и помощи экономике в 2020 году установлена следующая: Минфин представляет свои предложения в комиссию, а она не позднее трех рабочих дней со дня поступления предложений принимает решение о согласии на внесение изменений в сводную бюджетную роспись, либо о вынесении данных предложений на рассмотрение Госдумы.