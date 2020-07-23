Навальный LIVE / Youtube.com Прокуратура попросила суд запретить директору Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивану Жданову занимать руководящие посты в политических, коммерческих и некоммерческих организациях на три года из-за отказа удалить фильм "Он вам не Димон"

Навальный LIVE / Youtube.com

Прокуратура попросила суд запретить директору Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивану Жданову занимать руководящие посты в политических, коммерческих и некоммерческих организациях на три года из-за отказа удалить фильм "Он вам не Димон". Как сообщают "Открытые медиа", это единственная мера наказания, которую гособвинение потребовало применить к Жданову.

Адвокат Владимир Воронин назвал запрашиваемое наказание "чисто политическим". "То есть даже не штраф или обязательные работы, а именно запрет заниматься политикой на протяжении трех лет", - подчеркнул защитник. Жданову вменяется злостное неисполнение решения суда (часть 2 статьи 315 УК) за отказ удалять фильм-расследование о бывшем премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве.

Воронин в суде сообщил, что Жданов не имел возможности удалить видео, так как логины и пароли к соцсетям и сайтам ФБК есть только у его основателя Алексея Навального. Навальный, допрошенный в суде в качестве свидетеля, подтвердил, что все соцсети, где опубликован фильм "Он вам не Димон", принадлежат ему, и Жданов не может ничего оттуда удалить, "даже если ему не нравятся эти замечательные видео", передает "МБХ медиа".

Об этом же заявили в суде юрист ФБК Александр Помазуев и руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади. Последний отметил, что резолютивная часть решения суда об удалении фильма была юридически некорректной. "Различных ответчиков просили удалить различные материалы, не выясняя, принадлежат ли им эти материалы, могут ли они их редактировать. Это было заведомо неисполнимо", - объяснил он.

Гимади также отметил, что Навальный никогда не состоял в штате ФБК, и у Жданова нет юридических оснований, чтобы поручить ему удалить информацию. На предыдущем заседании Жданов заявил ходатайство о приглашении для допроса в качестве свидетелей самого Дмитрия Медведева и миллиардера Алишера Усманова, который тоже упоминается в расследовании. Суд отклонил ходатайство.

Жданов заявил в суде, что как директор ФБК он нанимает сотрудников, выплачивает зарплаты и издает указы: "Указ я издал: "у кого есть возможность исполнить решение суда, у кого есть пароли - исполните. Все, что от меня требовалось, я сделал". Жданов отметил, что не хочет удалять фильм "Он вам не Димон", потому что он "полностью правдивый", но требуемые действия совершил, "хоть и по принуждению".

Директор ФБК добавил, что уничтожить Фонд не получится. "Мы создадим другие юрлица. Не сможем создать юрлица - будем работать как физические лица. Задушить нас у вас не получится, после таких дел мы становимся только сильнее" (трансляция велась в Twitter ФБК).

Выступая с последним словом, Жданов отметил, что в колониях сидят "люди, которые ничего не совершали", а сливки общества - дизайнеры, программисты, бизнесмены - уезжают за рубеж. "Почему они это делают? Потому что мы с вами сейчас на этом заседании. Ничего общего с нормальным судом российский суд не имеет. Я с 8 лет хотел стать юристом. И эту мечту вы у меня отнимаете. Потому что юриспруденция умирает", - сказал директор ФБК.

Он добавил, что также уничтожаются система выборов и публичные политические мероприятия. "В университете у меня был товарищ, который мечтал ловить бандитов, хотел справедливости. Через несколько лет я вижу, что он занимается делами ФБК. Мне интересно только, в какой момент происходит вот этот вот слом", - сказал Жданов. В заключение он призвал судей "не убивать мечту людей, которые еще остались в стране. Только так мы сможем приблизиться к России будущего". Приговор Жданову будет оглашен 28 июля.