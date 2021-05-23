Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 951, сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием

АГН "Москва" / Денис Гришкин В целом по стране за минувшие 24 часа скончались 357 человек, общее число жертв COVID-19 выросло до 118 482. Поправились и выписаны 4,61 млн пациентов, в том числе 7 297 за последние сутки

Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 951, сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,18%. При этом зафиксировано 1 299 случаев без клинических проявлений, передает ТАСС.

В целом по стране за минувшие 24 часа скончались 357 человек, общее число жертв COVID-19 выросло до 118 482. Поправились и выписаны 4,61 млн пациентов, в том числе 7 297 за последние сутки.

Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 5 001 505.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 357 против 386 днем ранее. Всего от инфекции умерли 118 482 пациента.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,37%, следует из данных штаба.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 924, до 1 157 039. В относительном выражении прирост новых случаев, по данным штаба, составил 0,25%. Днем ранее было выявлено 2 653 случая. За сутки в Москве зарегистрировали 56 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 19 648.

С 12 февраля в Москве выявляли менее двух тысяч случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше двух тысяч случаев COVID-19 в день. В начале января 2021 года этот показатель превышал пять тысяч.

Российская столица лидирует среди всех регионов РФ по уровню суточного прироста новых заболевших, наименьшие показатели за сутки зафиксированы в Магаданской области - пять, в Ненецком АО - два, ни одного заболевшего за сутки в Еврейской АО и Чукотском АО.

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило более 166,69 млн, такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 454 010 человек. В число стран с более чем 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

По данным сайта Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 445. В США на 1 млн жителей скончались 1 815 человек, Индии - 215, Бразилии - 2 096.