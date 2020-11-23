Томское пиво Галина и Иван Кляйн

Томское пиво

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жены арестованного экс-мэра Томска Галины Кляйн, которая также является гендиректором компании "Томское пиво", принадлежащей экс-мэру. Об этом сообщили в Telegram адвокаты, занимающиеся делом Кляйна.

По информации адвокатов, дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Кляйн подозревают в том, что она сопротивлялась во время обыска.

Как сообщается на сайте следственного управления СК России по Томской области, 13 ноября некая женщина, находясь в своей квартире в Томске, "причинила телесные повреждения сотруднику правоохранительных органов". При этом имя фигурантки уголовного дела не называется.

Напомним, 61-летнего мэра Ивана Кляйна задержали 13 ноября на рабочем месте. В управлении Следственного комитета РФ ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий в интересах компании "Томское пиво", основным акционером которой он является.

Как указывается в материалах расследования, в 2016 году мэр дал указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о том, что предприятие имеет 300-метровую санитарно-защитную зону. Это стало основанием для отказа застройщику в возведении там жилых высоток. По решению суда градоначальника взяли под стражу. По ст. 286 УК РФ (превышение полномочий) ему грозит до семи лет лишения свободы.

Позднее сообщалось, что перед обыском супруга мэра Томска выбросила в окно подушку, в которой были спрятаны бумаги с информацией о банковских счетах, которыми могла пользоваться семья Кляйн. На этих счетах в российских и швейцарских банках хранилось около 1,3 миллиарда рублей. Подушка и ее содержимое были изъяты силовиками.