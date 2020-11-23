Официальный сайт Правительства Хабаровского края Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил отменить конкурс на свою охрану стоимостью 33 млн рублей

Официальный сайт Правительства Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил отменить конкурс на свою охрану стоимостью 33 млн рублей. Он заявил в своем своем Telegram-канале, что не знал о тендере до недавнего времени, и приказал отменить его сразу после возвращения в Хабаровск.

По его словам, конкурс объявили без его ведома, пока он был в Москве, а потом отправился в поездку по БАМу, где "встречался с людьми, выясняя, какие проблемы необходимо решить в первую очередь, какие министерства чем озадачить".

"Семь охранников, по-вашему, меня должны охранять. Ну вообще, это нормально? Ну кто этим занимается в аппарате, я не понимаю? Четыре месяца общаюсь с людьми, пожал 40 тысяч рук, а вы такие вещи делаете, пока я в отъезде", - заявил Дегтярев подчиненным.

Он также выразил недовольство двумя закупками 15 вездеходов для краевого комитета лесного хозяйства, проведенными с разницей в два месяца. В обоих случаях владелец и руководитель компаний - продавцов один. "Мне говорят, что де-юре все чисто. Но де-факто это ненормально. Пусть в этом разберутся в СКР", - заявил врио губернатора.

В конце октября сам Дегтярев заявил, что усиливает охрану из-за поступающих ему угроз, а перед приемной губернатора установлен металлоискатель. "Поступают угрозы. Есть агентурная информация. Мы слишком многих оттащили от корыта. Это не может нравиться некоторым. Поэтому да, служба безопасности работает и будет работать. У нас в дом правительства может зайти сегодня любой. С оружием. С чем угодно и в общем-то это ненормально", - добавил врио губернатора.

В ноябре правительство Хабаровского края объявило открытый конкурс на оказание охранных услуг, по которому необходимо было нанять семь человек для охраны высшего должностного лица региона. По конкурсной документации на официальном портале госзакупок, стоимость услуг оценивается примерно в 33,1 млн рублей. В перечень услуг входит "охрана жизни и здоровья высшего должностного лица, включая охрану занимаемых им зданий и помещений", а также консультации и подготовка рекомендаций по вопросам защиты от посягательств.