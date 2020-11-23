ВСЕ ФОТО РБК: правительство ликвидирует восемь институтов развития в рамках новой реформы

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Часть функций ликвидируемых институтов перейдут к ВЭБ.РФ. Функции, которые касаются привлечения трудовых ресурсов и инвестиций, распределения и предоставления субсидий и грантов, администрирования специнвестконтрактов, перейдут к профильным государственным ведомствам

Moscow-Live / Будишевский Николай Эффективность институтов, которые решено ликвидировать, ранее вызывала критику со стороны Счетной палаты

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Правительство приняло решение ликвидировать восемь структур в рамках реформы институтов развития, пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к правительству, а также собеседника в одном из институтов развития.

В числе ликвидируемых институтов - Фонд развития моногородов, АО "Особые экономические зоны", Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвест и Агентство по технологическому развитию. Также будут ликвидированы три структуры, которые отвечали за развитие Дальнего Востока. Это Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Часть функций ликвидируемых институтов перейдут к ВЭБ.РФ. Функции, которые касаются привлечения трудовых ресурсов и инвестиций, распределения и предоставления субсидий и грантов, администрирования специнвестконтрактов, перейдут к профильным государственным ведомствам. Все это позволит создать единые механизмы управления институтами и устранить пересечения их функций с органами власти и коммерческими компаниями.

Кроме того, под управление ВЭБ.РФ перейдут фонд "Сколково", а также "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. В рамках реформы обсуждается уход Анатолия Чубайса с поста главы "Роснано". "Ему будет предложена другая должность, финального решения нет", - сказал один из источников. Представители "Роснано" и "Сколково" отказались от комментариев.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подчеркнул, что "весь функционал" институтов по поддержке опережающего развития Дальнего Востока и Арктики сохранится. "Возможно, будет объединение нескольких юрлиц в одно, более сильное, с оптимизацией пересекающихся расходов", - сказал он. Министр отметил, что основным финансовым институтом развития Дальнего Востока действительно станет ВЭБ.РФ, чьи ресурсы "значительно превышают" те, что были на балансе профильных институтов развития. В ВЭБ.РФ отказались от комментариев.

Эффективность институтов, которые решено ликвидировать, ранее вызывала критику со стороны Счетной палаты. В январе 2019 года аудиторское ведомство сообщало, что Росинфокоминвест за все время своего существования с 2007 года не выполнил свою основную задачу - "развитие российской отрасли информационно-коммуникационных технологий как одного из приоритетных направлений модернизации экономики России".

За 10 лет существования инвестировал средства лишь в один проект в сфере информационно-коммуникационных технологий вместо 14, а объем проинвестированного капитала составил 75 млн руб. при плане 1,2 млрд рублей. А перед созданием РФРИТ в январе 2017 года Минфин и Счетная палата указывали на то, что создание фонда не целесообразно и он будет дублировать функции уже существующих институтов развития.

Также в 2019 году Счетная палата отмечала, что Фонд развития моногородов направлял большую часть субсидий на поддержку моногородов, экономика которых уже была относительно дифференцирована. При этом палата указывала на высокие административные расходы фонда - в частности, затраты на выплаты персоналу в 2018 году были сопоставимы с исполнением доходной части бюджета Пикалево, а расходы на зарплату гендиректора фонда превышали расходы бюджетов отдельных населенных пунктов.