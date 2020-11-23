Председатель городской думы Хабаровска Михаил Сидоров и еще 16 депутатов вышли из ЛДПР из-за несогласия с политикой регионального отделения партии, сообщает ТАСС со ссылкой на Сидорова, который является руководителем фракции.

"У нас расходятся наши внутренние убеждения, те посылы, с которыми мы шли в муниципальный парламент. То мнение от оппозиции, с которым мы шли говорить с избирателями, и это мнение расходится с политикой регионального отделения партии", - объяснил спикер в интервью "Интерфаксу".

По его словам, депутаты не планируют отказываться от мандатов и не исключают возможности создания собственной новой фракции в думе, желая "быть независимой организацией и подчиняться только избирателям, а не региональному отделению партии ЛДПР".

Сидоров пообещал, что с властями всех уровней будут сохранены рабочие отношения и что выход депутатов из партии не отразится на работе городской думы. Между тем в пресс-службе регионального отделения ЛДПР информацию о выходе депутатов из партии назвали фейком.

ЛДПР выиграла на выборах в гордуму Хабаровска в сентябре 2019 года. 32 депутата думы представляли ЛДПР, один - "Справедливую Россию", один беспартийный. Теперь у ЛДПР осталось 15 депутатов, партия лишилась большинства в городском парламенте.

В сентябре этого года врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, также представляющий ЛДПР, уволил заместителя начальника управления лесами Андрея Петрова, который раскритиковал партию за отсутствие выраженной поддержки арестованному бывшему губернатору Сергею Фургалу, а федеральные телеканалы - за игнорирование протестов в Хабаровске.

Он предложил объявить Москве ультиматум, чтобы к 29 августа Фургала вернули в Хабаровск, а до этого времени не выходить на ежедневные митинги и дать федеральным властям время. "Мы сами здесь проведем честный открытый суд и решим: виновен или нет", - объяснил Петров, призвав показать доказательства виновности бывшего губернатора.

Он также потребовал списать долги Хабаровского края и выделить региону 100 млрд рублей в качестве "моральной компенсации". В противном случае Петров пообещал заявить на народном митинге о создании Хабаровской демократической республики в составе РФ, но со своим президентом (Фургалом), парламентом и своими законами. Чиновник также предложил не отправлять в Москву "ни копейки" денег и выгнать из региона "всех олигархов".