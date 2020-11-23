Пресненский районный суд Москвы оставил без движения иск о защите чести и достоинства оппозиционного политика Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.

"Оставили без движения. Сведения, в связи с чем принято такое решение, мы не сообщаем. Копия определения будет направлена представителям", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Поводом для иска стали слова Пескова о том, что обвинения Навального в адрес Путина инспирированы ЦРУ. Истец попросил суд признать несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию следующие распространенные ответчиком сведения: "В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация"; и "Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами - СВР, ГРУ и другими спецслужбами".

Алексей Навальный также попросил суд обязать ответчика опубликовать на официальном сайте Кремля опровержение.

Иск был подан 16 ноября. "Я крайне редко подаю в суд на пропагандистов, однако здесь прямое утверждение от госчиновника. Если у органов государственной власти, от лица которых говорит Песков, есть доказательства той чуши, которую он несет, то это вопрос государственной безопасности России, и я требую опубликовать эти доказательства", - пояснил политик, даже имя которого стараются не произносить в Кремле.

Дмитрий Песков комментировать подачу иска отказался и лишь посоветовал журналистам "еще раз перечитать" то, что он сказал.

В Der Spiegel 1 октября вышел анонс интервью с Навальным, в нем политик заявил, что российский президент причастен к покушению на него с использованием боевого отравляющего вещества семейства "Новичок". Российские власти уже три месяца отказываются возбудить уголовное дело в связи с отравлением. При этом чиновники ссылаются на заявления омских врачей, утверждавших, что у оппозиционера произошел сбой углеводного обмена на фоне панкреатита, из-за чего он якобы и впал в кому.

Комментируя интервью Навального, Дмитрий Песков назвал его обвинения в адрес президента безосновательными и оскорбительными, и добавил, что увидел за ними претензию "на некое участие в политической борьбе". Он добавил, что с Навальным работают специалисты ЦРУ и дают ему "инструкции", и пообещал, что больше комментировать случившееся с оппозиционером не будет.