Приморский край / ВКонтакте В Приморском крае из-за проблем с электроснабжением после аварий в части больниц не работают компьютерные томографы. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко на встрече с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым

Приморский край / ВКонтакте

В Приморском крае из-за проблем с электроснабжением после аварий в части больниц не работают компьютерные томографы. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко на встрече с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым, передает ТАСС.

"Мы сейчас вынуждены дать резервные генераторы в лечебные учреждения, у нас часть больниц находится без работы компьютерных томографов", - сказал глава Приморья. Кожемяко заявил, что в Приморье необходимо создать тройной резерв по электрообеспечению социальных учреждений, а также тепловых пунктов. Он отметил, что энергетики круглосуточно работают, чтобы восстановить подачу электроэнергии.

23 ноября два самолета Ил-76 МЧС России доставили во Владивосток восемь мобильных дизель-генераторов. Еще шесть генераторов в город привезут из Хабаровского края, Амурской области и ЕАО. Они помогут восстановить водоснабжение и подачу отопления в жилые дома в пострадавших от циклона районах. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Минэнерго, после прошедшего ледяного шторма без света остаются 78,4 тыс. человек, без тепла - 21 тыс. жителей края.

В пресс-службе "Примтеплоэнерго" сообщили, что специалисты восстановили работу четырех котельных в городе Артеме. Теперь в городе работают все 18 котельных компании. Во Владивостоке восстановлена работа 33 котельных. Обесточенными остаются три котельные на острове Русский, одна котельная в Первомайском районе и одна - в Советском районе Владивостока. Они питают 11 объектов, в том числе семь жилых домов.

На прошлой неделе в Приморье прошел ледяной дождь, из-за которого произошли перебои с электроэнергией, водоснабжением, отоплением. По данным губернатора, число аварий возросло 21 ноября, с 20 ноября в Приморском крае действует режим чрезвычайной ситуации.