Вести. Кузбасс / YouTube В ходе реформычасть маршрутов пассажирского автотранспорта была сокращена, а основную часть оставшихся получила компания из Санкт-Петербурга "Питеравто"

Вести. Кузбасс / YouTube

Представители частных перевозчиков Новокузнецка собрались у здания администрации города, протестуя против проводимой в городе транспортной реформы и предлагая вернуть их автобусы на часть маршрутов. Собравшихся пригласили в большой зал администрации, где с ними встретились замглавы Евгений Бедарев и руководитель аппарата горадминистрации Павел Камбалин, пишет "Коммерсант".

На стихийную встречу с чиновниками мэрии собрались около сотни жителей Новокузнецка. Как пишет "Тайга. инфо", в ходе реформычасть маршрутов пассажирского автотранспорта была сокращена, а основную часть оставшихся получила компания из Санкт-Петербурга "Питеравто". Новый порядок перевозок начал действовать с 18 ноября. Люди заявляют, что в первый же день реформы автобусы поздно вышли на линию, а приехавшие из Петербурга водители не знают маршрутов.

"Мы не знаем, доедут ли наши дети утром на учебу или потеряются где-то. Жители не просили о таких изменениях. Это инициатива властей, а не наша. Нет плюсов. Прошу выработать стратегию: составить коллективное требование к мэру", - заявил один из протестующих. Люди требуют вернуть маршруты прежним перевозчикам и расторгнуть контракт с ООО "Питеравто". Собравшиеся также потребовали отставки мэра города Сергея Кузнецова, заявив, что он "вымостил дорогу в ад", затеяв транспортную реформу зимой в период пандемии.

На встрече директор Лиги перевозчиков Олеся Теленина заявила, что сложившая ситуация создалась из-за нарушений администрации города при проведении "транспортной реформы". "По муниципальному контракту к 6 ноября перевозчик обязан был предоставить документы, позволяющие администрации удостовериться в наличии транспортных средств. То есть на дату 6 ноября администрация города обязана была провести проверку наличия транспортных средств, и вообще сделать выводы о том, готов ли подрядчик выполнить свои обязательства. На наш взгяд администрацией не была проведена эта проверка, в результате чего 18 ноября произошел транспортный коллапс. Наше мнение - это полность вина администрации", - заявила Теленина, которую цитирует портал "Кузпресс".

Первый замглавы Новокузнецка Евгений Бедарев пообещал решить проблему, и вначале даже удалось предварительно договориться о встрече в среду, 25 ноября, на которой представители перевозчиков и представители мэрии обсудят конкретные предложения. Однако после того, как Бедарев заявил, что вернуть все так, как было, не получится, транспортники заподозрили чиновников в том, что те затягивают ситуацию, и потребовали более быстрых мер. В результате Бедарев согласился провести встречу сегодня. Присутствующие встретили это решение аплодисментами, но заявили, что будут требовать отставки чиновника, если он не будет готов к этой встрече.