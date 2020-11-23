Michail Popov / wikimedia.org Актер Павел Прилучный попал в больницу с травмами, полиция проверяет версию об избиении

Michail Popov / wikimedia.org

Полицейские начали проверку версии об избиении актера Павла Прилучного, который был госпитализирован в Москве с различными травмами. "В том числе проверяется версия, что актер мог быть избит в ходе личного конфликта", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, Прилучный пока не писал заявление в полицию. Актер находится в многопрофильном отделении городской клинической больницы N1 имени Н.И. Пирогова, подтвердили РИА "Новости" в медучреждении.

По данным РЕН ТВ, медики диагностировали у Прилучного серьезные травмы головы и челюсти и повреждения лица. Актер сам обратился в стационар 21 ноября, прилетев из Калининграда и заявив врачам, что упал на улице. Первую помощь ему оказали еще в Калининграде. В момент обращения в больницу он был трезв.

"Комсомольская правда" пишет, что прибывшим по вызову врачей полицейским Прилучный сообщил о нападении и избиении. Агент актера Екатерина Сычева подтвердила РБК, что на него напали неизвестные, он готовится подать заявление в правоохранительные органы. Состояние Прилучного оценивается как стабильное, он восстанавливается под наблюдением специалистов.

Павел Прилучный известен по фильму "На игре", сериалам "Закрытая школа", "Клуб", "Мажор". Его развод с актрисой Агатой Муцениеце широко освещался в таблоидах, бывшая супруга обвиняла его в пьянстве и домашнем насилии.