PussyRiot / Facebook 7 октября участники Pussy Riot вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, Министерства культуры и ОВД по Басманному району

PussyRiot / Facebook

Московские суды оштрафовали участниц Pussy Riot Веронику Никульшину и Марию Алехину за акцию с радужными флагами на зданиях госструктур в день рождения президента России Владимира Путина. Мещанский суд назначил Никульшиной штраф в 10 тысяч рублей, Алехину Пресненский суд привлек к штрафу в 15 тысяч рублей, сообщает "ОВД-Инфо".

Обеих активисток признали виновными по статье о нарушении правил участия в публичном мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Вывешивание радужного флага было приравнено к пикетированию. Согласно протоколу, Никульшина "сознательно приняла на себя функции участника публичной акции" и осознавала "заведомо вредные последствия", но какие именно, не указано, сообщил "МБХ медиа" ее адвокат Сергей Тельнов.

Защитники намерены обжаловать штрафы плоть до обращения в Европейский суд по правам человека. Ранее Страсбург уже выносил решения в пользу участниц Pussy Riot: в прошлом году Россия исполнила решение ЕСПЧ и выплатила Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой по 16 тысяч евро за нарушение их прав в ходе производства по уголовному делу о "панк-молебне" в храме Христа Спасителя.

7 октября участники Pussy Riot вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, Министерства культуры и ОВД по Басманному району. Активисты указали, что словесная терпимость Путина к представителям ЛГБТ-сообщества расходится с государственной политикой и принимаемыми законами. Они предложили сделать 7 октября Днем видимости ЛГБТК, призвали расследовать случаи преследования секс-меньшинств, отменить закон о запрете гей-пропаганды.

Участников акции с радужными флагами задержали в течение нескольких дней. Один из них, Александр Софеев, получил 30 суток административного ареста.