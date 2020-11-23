Пресс-служба Президента Приднестровья Учредитель телеканала "Царьград", православный бизнесмен Константин Малофеев возглавил новое общественное объединение под тем же названием, призванное, среди прочего, не допустить на выборы в Госдуму 2021 года кандидатов, "оскорбивших русский народ"

Пресс-служба Президента Приднестровья

Учредитель телеканала "Царьград", православный бизнесмен Константин Малофеев возглавил новое общественное объединение под тем же названием, призванное, среди прочего, не допустить на выборы в Госдуму 2021 года кандидатов, "оскорбивших русский народ".

Главными задачами общества "Царьград" названы "представление интересов русского народа, борьба с русофобией, объединение "всех здоровых сил русского общества", претворение в жизнь "русских поправок" к Конституции, "народосбережение", защита традиционной семьи, отцовства, материнства и детства, участие в формировании государственной культурной и образовательной политики, а также защита "традиционных ценностей русского народа".

Общество также намерено стать "общественным контролером" на выборах в Госдуму. Представители "Царьграда" намерены проанкетировать всех кандидатов в депутаты по 225 мажоритарным округам и всех кандидатов от политических партий "на предмет их приверженности традиционным семейным, религиозным и культурным ценностям русского народа".

Кандидатам, чьи предвыборные программы и заявления совпадают с основными целями и задачами движения, будет оказана поддержка, а тем, кто был "уличен в русофобии, а также в оскорблении чувств верующих, искажении исторической правды и умалении значения подвига народа при защите Отечества, будет оказано всевозможное законное противодействие, чтобы такие деятели не смогли пройти во власть".

Членами высшего совета "Царьграда" стали депутаты Госдумы Олег Нилов и Николай Земцов, сенатор от Белгородской области Евгений Савченко, бывший генпрокурор Юрий Скуратов, министр по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов, философ Александр Дугин, глава Института каспийского сотрудничества Сергей Михеев, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.