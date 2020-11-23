r-19.ru Бывший глава Хакасии, заместитель генерального директора Российских железных дорог Виктор Зимин умер на 59-м году жизни от последствий коронавируса

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Бывший глава Хакасии, заместитель генерального директора Российских железных дорог Виктор Зимин умер на 59-м году жизни от последствий коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД. Глава Аскизского района Хакасии, на которого ссылается РИА "Новости", сообщил, что причиной смерти Зимина стала вызванная коронавирусом пневмония.

Источник ИА "Хакасия", близкий к окружению бывшего губернатора, рассказал, что Зимин скончался в Москве в пять часов утра. По его словам, "организм не смог справиться с тяжелой формой пневмонии, легкие не выдержали".

Виктор Зимин был госпитализирован с коронавирусом в августе и все это время находился в военном госпитале в Москве. Он возглавлял Хакасию с 2009 года. В сентябре 2018 года на выборах он набрал 32,42% голосов, после чего принял решение снять свою кандидатуру и позднее подал в отставку. После этого он занял пост начальника дирекции развития железных дорог Восточного полигона.