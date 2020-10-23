Коронавирус в России продолжает ставить рекорды: число заболевших за сутки превысило 17 тысяч

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Денис Гришкин За сутки выздоровели 11 263 пациента, умерли 283 человека. В России нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 480 тыс. 646 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

За последние сутки в России выявлено 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 290 человек скончались. Как сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба, это стало рекордом за весь период пандемии.

За сутки выздоровели 11 263 пациента, умерли 283 человека. В России нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 480 тыс. 646 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 25 525 человек, вылечились 1 млн 119 тыс. 251 человек.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 5478 (62)

Санкт-Петербург - 710 (32)

Московская область - 472 (11)

Нижегородская область - 366 (8)

Ростовская область - 299 (15)

Свердловская область - 268 (5)

Архангельская область - 263

Красноярский край - 259 (4)

Воронежская область - 256 (11)

Забайкальский край - 219 (5)

Республика Алтай - 219

Республика Бурятия - 207

Республика Крым - 205 (2)

Алтайский край - 204 (2)

Саратовская область - 198 (2)

Республика Коми - 197 (5)

Иркутская область - 195 (9)

Ханты-Мансийский АО - 194 (2)

Волгоградская область - 192 (2)

Ульяновская область - 190

Томская область - 184 (5)

Омская область - 181 (5)

Ставропольский край - 180 (5)

Мурманская область - 180 (4)

Республика Саха (Якутия) - 179

Кемеровская область - 175 (4)

Новосибирская область - 175 (4)

Ямало-Ненецкий АО - 174 (5)

Пензенская область - 172 (3)

Оренбургская область - 171

Хабаровский край - 170

Пермский край - 144 (5)

Самарская область - 144 (4)

Тюменская область - 141

Кировская область - 139 (1)

Брянская область - 138 (3)

Ленинградская область - 133 (2)

Приморский край - 130 (1)

Удмуртская Республика - 125 (6)

Республика Карелия - 124

Тверская область - 122 (2)

Орловская область - 117

Челябинская область - 117

Краснодарский край - 112 (5)

Ярославская область - 111

Ивановская область - 107

Республика Хакасия - 107

Амурская область - 106

Рязанская область - 105

Курская область - 103 (3)

Астраханская область - 102 (2)

Костромская область - 101

Белгородская область - 98

Калужская область - 98

Смоленская область - 97 (8)

Псковская область - 97

Республика Калмыкия - 96

Кабардино-Балкарская Республика - 93

Вологодская область - 92

Тульская область - 89 (3)

Карачаево-Черкесская Республика - 86

Республика Дагестан - 86 (9)

Калининградская область - 85

Владимирская область - 85 (5)

Сахалинская область - 84

Липецкая область - 80 (1)

Республика Тыва - 78

Курганская область - 77 (3)

Тамбовская область - 76

Новгородская область - 75

Республика Башкортостан - 74

Республика Адыгея - 74

Республика Мордовия - 64

Еврейская АО - 63

Севастополь - 58

Республика Ингушетия - 56 (4)

Чувашская Республика - 54 (2)

Республика Северная Осетия - 52

Республика Марий Эл - 51 (1)

Камчатский край - 51

Республика Татарстан - 51

Магаданская область - 45 (1)

Чеченская Республика - 8

Ненецкий автономный округ - 5

Чукотский АО - 2

