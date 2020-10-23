Коронавирус в России продолжает ставить рекорды: число заболевших за сутки превысило 17 тысяч

За последние сутки в России выявлено 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 290 человек скончались. Как сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба, это стало рекордом за весь период пандемии.
За сутки выздоровели 11 263 пациента, умерли 283 человека. В России нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 480 тыс. 646 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 25 525 человек, вылечились 1 млн 119 тыс. 251 человек.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 5478 (62)
Санкт-Петербург - 710 (32)
Московская область - 472 (11)
Нижегородская область - 366 (8)
Ростовская область - 299 (15)
Свердловская область - 268 (5)
Архангельская область - 263
Красноярский край - 259 (4)
Воронежская область - 256 (11)
Забайкальский край - 219 (5)
Республика Алтай - 219
Республика Бурятия - 207
Республика Крым - 205 (2)
Алтайский край - 204 (2)
Саратовская область - 198 (2)
Республика Коми - 197 (5)
Иркутская область - 195 (9)
Ханты-Мансийский АО - 194 (2)
Волгоградская область - 192 (2)
Ульяновская область - 190
Томская область - 184 (5)
Омская область - 181 (5)
Ставропольский край - 180 (5)
Мурманская область - 180 (4)
Республика Саха (Якутия) - 179
Кемеровская область - 175 (4)
Новосибирская область - 175 (4)
Ямало-Ненецкий АО - 174 (5)
Пензенская область - 172 (3)
Оренбургская область - 171
Хабаровский край - 170
Пермский край - 144 (5)
Самарская область - 144 (4)
Тюменская область - 141
Кировская область - 139 (1)
Брянская область - 138 (3)
Ленинградская область - 133 (2)
Приморский край - 130 (1)
Удмуртская Республика - 125 (6)
Республика Карелия - 124
Тверская область - 122 (2)
Орловская область - 117
Челябинская область - 117
Краснодарский край - 112 (5)
Ярославская область - 111
Ивановская область - 107
Республика Хакасия - 107
Амурская область - 106
Рязанская область - 105
Курская область - 103 (3)
Астраханская область - 102 (2)
Костромская область - 101
Белгородская область - 98
Калужская область - 98
Смоленская область - 97 (8)
Псковская область - 97
Республика Калмыкия - 96
Кабардино-Балкарская Республика - 93
Вологодская область - 92
Тульская область - 89 (3)
Карачаево-Черкесская Республика - 86
Республика Дагестан - 86 (9)
Калининградская область - 85
Владимирская область - 85 (5)
Сахалинская область - 84
Липецкая область - 80 (1)
Республика Тыва - 78
Курганская область - 77 (3)
Тамбовская область - 76
Новгородская область - 75
Республика Башкортостан - 74
Республика Адыгея - 74
Республика Мордовия - 64
Еврейская АО - 63
Севастополь - 58
Республика Ингушетия - 56 (4)
Чувашская Республика - 54 (2)
Республика Северная Осетия - 52
Республика Марий Эл - 51 (1)
Камчатский край - 51
Республика Татарстан - 51
Магаданская область - 45 (1)
Чеченская Республика - 8
Ненецкий автономный округ - 5
Чукотский АО - 2