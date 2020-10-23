Оппозиционный политик Алексей Навальный указал на несоответствия в заявлении президента России Владимира Путина о выдаче личного разрешения на его транспортировку в Германию.

"Как понять, что Путин врет? - Он открывает рот […] Про "ограничения на выезд" вообще смешно. 100% ложь. У меня есть загранпаспорт. Я выиграл Европейский суд по этому поводу. По сфабрикованному делу об "оскорблении ветерана" у меня пытались взять подписку о невыезде, но статья не предусматривает ограничения свободы", - написал он в своем телеграм-канале и Instagram, отметив, что подписку давать отказался.

"Никто меня не ограничивал", - добавил Навальный.Решение не заводить уголовное дело об отравлении - тоже личный приказ Путина, считает политик.

Навальный указал и на несоответствие заявлений Владимира Путина и Дмитрия Пескова, который ранее утверждал, что президент не имел отношения к транспортировке оппозиционера.

"Через 48 часов я внезапно стал „транспортабельным". А Кремль заявил, что Путин к этому не имеет ни малейшего отношения", - напомнил он, указав на то, что "„мнение омских врачей" никого не интересовало", а вопросы решал лично "доктор Путин".

"Смешно, что он снова побоялся произнести мою фамилию," - завключает Навальный.

Напомним, накануне Путин рассказал, что лично попросил Генпрокуратуру разрешить Навальному уехать из России, несмотря на ограничения из-за "судебного следствия и уголовного дела", сразу после того, как к нему обратилась Юлия Навальная.

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, в состоянии комы был перевезен на лечение в Берлин 22 августа. 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что оппозиционера отравили веществом из группы "Новичок". Ранее эксперты трёх лабораторий в Германии, Франции и Швеции пришли к такому же выводу.

23 сентября его выписали из клиники, до конца курса реабилитации он пробудет в Германии.

Москва утверждает, что российские врачи в анализах Навального следов ядов не обнаружили. Следственный комитет РФ отказался проверять отравление оппозиционера, российские суды подтвердили это решение. Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) подали в ФСБ заявление с требованием возбудить уголовное дело о разработке, производстве, накоплении, приобретении или сбыте оружия массового поражения из-за отравления политика Алексея Навального.отравлению.