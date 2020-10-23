Боновые заграждения установлены в акватории залива Находка в Приморье, где обнаружено пятно загрязнения нефтепродуктами, сообщили журналистам в пресс-службе правительства края. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Росприроднадзора, площадь загрязнения акватории залива Находка в Приморье превышает 34,7 тыс. кв. метров. По предварительным данным, загрязнение распространилось от причала ООО "Трансбункер-Приморье". Эксперты считают произошедшее локальной экологической катастрофой.

На этой неделе жители Находки сообщили в соцсетях о разливе нефтепродуктов в одноименном заливе. Позднее городские власти подтвердили факт загрязнения, но не уточнили масштабы. Источник загрязнения и вещество, попавшее в воду, точно не установлены.

Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора устанавливает источник и обстоятельства загрязнения, производится сбор проб воды из акватории и канализационных стоков, обследуется территория близлежащих организаций. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура организовала проверку по факту разлива нефти в акватории залива Находка.

Как пояснил главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН, доктор биологических наук Владимир Раков, речь идет о полноценной экологической катастрофе, которая, впрочем, имеет локальный характер.

"Площадь загрязнения <...> по отношению к площади всего залива Находка относительно небольшая, но, конечно, загрязнение вызывает негативные последствия. Под нефтяной пленкой морские обитатели чувствуют себя неблагополучно. Фитопланктон, зоопланктон, живущие в поверхностных слоях воды, могут погибнуть, нарушается фотосинтез. Если нефтяное загрязнение распространится в толщу воды, то при высокой концентрации могут погибнуть моллюски", - сказал он, добавив, что очень важно максимально быстро локализовать пятно и ликвидировать загрязнение, от которого к тому же может пострадать рыба.

"Конечно, это не промышленный промысловый район, в порту никто рыбу не ловит. Но рыба мигрирует. Например, стаи красноперки, которые обычно крутятся возле причалов, напитавшись нефтепродуктами или съев пропитанный нефтью планктон, потом могут приплыть в чистый район и попасть в сети", - сказал Раков.